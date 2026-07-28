网信温州 2026-07-28 14:51:55

7月24日下午，2026年温州市新技术新应用与数据合规出境政策法规宣讲会成功举办。来自市级有关职能部门、各县（市、区）网信部门、市人工智能创新发展工作专班以及重点企事业单位、AI行业翻译官代表等共110余人参加了宣讲会。

本次宣讲会由温州市互联网信息办公室、温州市数据局（市人工智能局）主办，中国电信股份有限公司温州分公司协办，旨在贯彻落实《数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等政策法规，帮助政府部门、企业主体等更好理解生成式人工智能安全管理和数据出境合规政策要求，进一步促进我市生成式人工智能创新发展和数据依法有序跨境流动。

会上，浙江省互联网信息办公室、市互联网信息办公室、市数据局（市人工智能局）有关负责同志及相关领域专家，深入解读《生成式人工智能服务管理暂行办法》《促进和规范数据跨境流动规定》等制度，详细讲解数据出境合规指引、生成式人工智能服务安全管理要求、备案实操流程以及我市人工智能创新发展政策。现场还发放了《生成式人工智能服务及互联网信息服务算法备案指南》和《数据出境合规指引》等宣传折页，为生成式人工智能技术服务提供者和数据处理者开展相关工作提供指导。

与会企业代表表示，本次宣讲会内容丰富、详实，既有政策法规的权威解读，也有案例实操的实践指引，具有很强的针对性和指导性，有助于企业持续完善内部合规机制，规避经营风险，助力我市人工智能产业创新发展。

点击下载：

【数据出境合规指引】

【生成式人工智能服务及互联网信息服务算法备案指南】

来 源：网信温州

原标题： 2026年温州市新技术新应用与数据合规出境政策法规宣讲会成功举办

本文转自：温州新闻网 66wz.com