温州日报 2026-07-28 09:02:53

日前，“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策正式落地生效，游客在温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈）及台州神仙居、台州府城、天台山六大景区中，购买任意一家指定全价门票，180天内游览其余联动景区时，均可享受指定门票产品六折优惠。经测算，若规划得当，一趟行程最高可省下400多元。

温州网讯 日前，“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策正式落地生效，游客在温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里（百丈漈）及台州神仙居、台州府城、天台山六大景区中，购买任意一家指定全价门票，180天内游览其余联动景区时，均可享受指定门票产品六折优惠。经测算，若规划得当，一趟行程最高可省下400多元。

为推动重点景区从同质化竞争走向组团化营销，温州与台州两地携手共建“仙鲜浙东南”品牌，并系统构建起“雁楠飞仙海天游”廊道。此次门票互惠，正是该廊道落地后的首个重磅惠民举措，旨在让跨区域“串门游”真正变得实惠又顺畅。

政策核心规则清晰易懂：游客只需通过“游浙里”小程序等官方渠道，购买并核销六大景区中任一景区的指定全价票，凭使用记录，自该门票使用之日起180天内，即可在游览其余联动景区时，享受指定门票产品六折优惠。需留意的是，优惠仅限散客（台州府城包含团队），不可与其他优惠叠加，且不含景区内索道、接驳车、漂流等二次消费项目；各景区限半年内首次游览时享受折扣。

需要特别留意的是，六大景区参与互惠的票种各有不同，有的是单个景点门票，有的是打包联票，有的则是划定好的游览线路，出行前务必看清对应产品。比如雁荡山景区专门推出了两条指定优惠线路——路线一包含大龙湫与灵峰日夜景，全价140元，折后仅84元；路线二在大龙湫、灵峰日夜景基础上增加方洞与灵岩，全价230元，折后138元。

怎么玩最划算？以楠溪江为例，游客若一次性购买楠溪江石桅岩、龙湾潭、崖下库等11个景区中任意三个不同景区的全价联票，就相当于拿到了其余五家景区的六折“通行证”——雁荡山灵峰日夜景、方洞灵岩等核心景点组成的路线二折后仅需138元；刘伯温故里百丈漈景区从65元降至39元；神仙居加南天顶联票从209元降至125.4元；台州府城墙加东湖诗路文化体验馆联票从95元降至57元；涵盖天台山大瀑布、琼台仙谷、石梁飞瀑等七大景区的天台山联票更是从380元直降至228元。仅这五处优惠相加，节省金额就超过400元。

随着暑期旅游旺季到来，“雁楠飞仙海天游”六大景区携手邀请全国游客共赴“仙鲜”之旅。市民可通过微信小程序、“浙里办”APP或支付宝搜索“游浙里”，在线购票并享优惠，出行前建议留意各景区官方发布的详细规则。

来 源：温州日报

原标题： “雁楠飞仙海天游”门票互惠落地

温州台州两地六大景区“串门”享六折

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com