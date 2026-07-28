温州日报 2026-07-28 08:15:00

“临床团队传来消息，我们的首例患者能写出中文字、抓取物品，还能直线以及直角转弯行走了。”昨天，杭州暖芯迦电子科技有限公司总监程江伟发来几段视频——失明近20年的灵灵（化名）看着屏幕，缓缓在纸上写下两个字，笔画略显生涩，却结构完整，是“中国”。

温州网讯 “临床团队传来消息，我们的首例患者能写出中文字、抓取物品，还能直线以及直角转弯行走了。”昨天，杭州暖芯迦电子科技有限公司总监程江伟发来几段视频——

失明近20年的灵灵（化名）看着屏幕，缓缓在纸上写下两个字，笔画略显生涩，却结构完整，是“中国”。

另几段视频里，她几乎没有犹豫，伸手便精准抓起桌面上的鼠标和饮料瓶；她沿着地面笔直的白线稳稳前行，走到拐角处竟主动转身，流畅转弯。

植入视觉脑机设备仅一个多月，灵灵就接连突破了书写汉字、抓取物品和独立行走三项能力。这是中国患者首次通过脑机接口写下汉字，也是中国脑机接口企业的最新前沿突破。

几乎同一时间，财联社报道称，美国初创公司Science Corp已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口公司首次将相关设备大规模推向患者市场。

两则消息叠加，指向一个再清晰不过的事实：视觉脑机接口，已跨过技术验证阶段，一脚踏进了商业化前夜。

“写汉字，远不止辨认一个字母那么简单。它要求视觉系统同时完成图像识别、空间定位、动作控制和实时修正。”电话那头，杭州暖芯迦电子科技有限公司创始人兼董事长杨佳威有些激动，“写下‘中国’这两个字，意味着一套完整的视觉闭环重新建了起来。人工视觉，已经能够帮助患者完成真实的生活任务。”

“80后”温籍青年杨佳威，是国家重点研发计划项目首席科学家。2014年回国后，他创立了自己的企业，并与温州医科大学附属眼视光医院团队合作，专注高分辨率视觉脑机接口研发。

“这条路太长，长到曾让人动摇。”杨佳威坦言，没人知道“盲人复明”会不会成功，很多国际同行都放弃了。其间，他多次回温州寻求合作，在中国眼谷注册子公司，和温州医生团队并肩研发，一点点攒足了底气。

暖芯迦做的，相当于给盲人外挂了一个“图像处理与翻译器”——跳过坏死的感光细胞，直接把视觉信号“说”给后面还活着的神经听。

这套产品分两个部分：体内，是一片植入眼底的刺激芯片，重量约1克，密集排布着320个电极通道，像一块微缩的“电子视网膜”；体外，则是一副特制的智能眼镜，负责“看”。

320个电极通道，“塞”进厚度仅0.5毫米的芯片里，单根电极细如发丝的一半。这便是“螺蛳壳里做道场”的国产手艺。

“今年计划完成30例人体植入，并长期随访。”杨佳威的规划很清晰——首先是迭代，正在研发1280个通路的视皮层路径视觉脑机接口产品，主要针对眼球摘除或视神经完全损伤的患者，覆盖更大的盲人群体；其次是出海，已启动美国FDA的申报，要把中国技术推向全球。

“我希望第一眼就能看到我的孩子。”训练室里，灵灵笑得开心，“出生到现在，我一次都没看到过儿子，只听别人说他很帅气。帅气是个什么样子，我也不知道。”

她“看见”的速度，正一次次打破想象。梦想，越来越近。谁也说不准，明天，她又将“看见”什么。

来 源：温州日报

原标题： “希望第一眼就能看到我的孩子”

从黑暗到写下“中国”，温籍科学家用脑机接口点亮盲人世界

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com