产业革新+文旅赋能，“浙”条海岸线变富民生命线
在浙江温州苍南赤溪镇南头村，海面上七彩浮排如虹铺展，这是紫菜养殖的新图景，也是当地渔民增收的新希望。
过去，毛竹插杆养殖不仅寿命短、成本高，还易造成海洋污染。如今，当地推广玻璃钢插杆，使用寿命延长至8至10年，水质改善、紫菜品质提升，产量从每亩1000斤增至2000斤，养殖户收入翻番。政府统一投资设施，老百姓“拎包入住”，每排成本降低800元，全镇村集体年均增收650万元，户均年增收约3万元。
苍南168黄金海岸旅游公路，是228国道温州苍南段重要支线，也是浙江省生态海岸带的四个先行段之一。包括赤溪镇在内，当地7个乡镇被这条全长168.8公里的沿海公路串珠成链。在公路沿线，当地精心打造58处网红打卡点，以咖啡业态为纽带，布局机车驿站、落日营地、房车营地、野奢民宿等多元场景，吸引游客深度体验渔村生活。村民改造自建房开办特色餐厅和民宿，紫菜等海产品从“赶集卖”变成“门口销”，游客既能观光，也能把鲜美海味带回家。
科技创新让一茬紫菜更丰产，文旅融合让一片海景更生金。从“毛竹出海”到“玻璃钢下海”，从“渔民赶集”到“游客进村”，苍南正走出一条因海而兴、向美而富的共富新路。
来 源：中国新闻网
记者 李晓晓
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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