60余位温籍文艺家归乡游园博叙乡情 十大项目签约落地

温州都市报 2026-07-29 08:21:00

在两天的归乡之旅中，游园林、叙乡情、签项目、谋发展。表面是一次温情的“走归眙眙”，内里却是一场文艺力量与城市命运的深度联结。

文艺家们游览温州园博园

文艺家们走进朔门古港考古遗址公园

恳谈会上，文艺家们畅所欲言

温州网讯 7月24日至25日，60余位温籍文艺家从全球各地飞越山海，踏上故土，参加“想着你的感觉·温州园博园”2026世界温州人文艺家家乡行活动。他们走进第十五届中国国际园林博览会主会场——温州园博园，在两天的归乡之旅中，游园林、叙乡情、签项目、谋发展。表面是一次温情的“走归眙眙”，内里却是一场文艺力量与城市命运的深度联结。

当“想着你的感觉”从一句活动的主题词，化为恳谈会上的真知灼见、签约本上的笔墨落定、园博园里的驻足凝望，人们看到的不只是游子归乡的温情画面，更是一座城市以文化为支点撬动高质量发展的战略定力。家乡永远是创作的福地——这句在活动现场被反复印证的话，正从情感共鸣走向制度性落地，从精神号召转化为实打实的项目引擎。

以乡愁为引，凝心聚魂

激活文艺归航“强磁场”

7月24日下午，文艺家们游览温州园博园。“我家乡情结很重。”国家京剧院一级编剧、故宫博物院博士后池浚第一次走进园博园，直言震撼远超预期，“一看就是个国家级的园林博物馆”。而最打动他的，始终是瓯越园里“家乡的味道、家乡的人、家乡的情”。

主办方为文艺家定制了“葳蕤馆—桃源里—瓯越园—中国馆—郭公阁”专属动线，由生态自然过渡到乡土人文，再到城市格局，步步共情。在中国馆，现代建筑为一棵百年古榕让出生长空间。中央戏剧学院博士后叶书林驻足良久：“榕树就是温州人的乡愁，灵感自然而然就冒出来了。”

这趟游园不是走马观花，而是一次精神寻根。园博园以山水为纸、以建筑为墨，将散落全球的温籍文艺家的记忆坐标一一唤醒。而这份被唤醒的乡愁，恰恰是后续所有“文艺+”项目最深厚的创作底色。活动以乡愁为纽带，把遍布各地的文艺力量汇聚瓯越大地，让“走归”从情感冲动升维为制度安排，从个体自觉转化为群体行动，形成了文艺人才回归的“强磁场”。

以项目为桥，筑巢引凤

锻造文艺回归“硬支撑”

如果说游园是唤醒，那么恳谈就是落地。7月25日上午，世界温州人文艺家发展恳谈会暨“文艺+”合作项目发布会在中国馆举行，十项合作项目集中签约，涵盖纪录片、影视短剧、戏曲、音乐、文旅演艺、城市标识、文学书法等全品类。

纪录片《敢为天下鲜》《戏从温州来》，沉浸式庭院剧《吴家老宅》、电视剧《巴黎有片榕树林》、“瓯K”城市歌王大赛等十个项目，十个坐标。它们有一个共同特征：每一个都扎根温州本土元素——南戏、侨乡、古港、榕树……却以纪录片、影视剧、实景演出、音乐赛事等现代文艺形态呈现。这种“在地性”与“当代性”的双重锚定，正是温州文化出圈的核心密码。从去年文艺家家乡行中碰撞出思想火花，到今年恳谈会上项目批量签约落地，温州正以务实高效的姿态向全球温籍文艺家证明：回归，不是情感的单向输出，而是事业的双向奔赴。

以文化为脉，强城筑梦

释放文艺赋能“强动能”

本次活动还颁授了新一批“文化使者”纪念证，14位新晋使者涵盖文学、影视、非遗、书法、声乐、主持等领域。世界温州人文艺家这个大家庭，让散布全球的温籍文艺人才“聚沙成塔”，这不仅是一张文化网络的编织，更是一盘关乎城市未来的大棋。

7月25日下午，文艺家们从园博园转场朔门古港考古遗址公园，走进这座开园仅三个多月便接待游客超170万人次的温州文化新地标。从园博园的当代园林之美，到朔门古港的千年海丝遗存，文艺家们在一天之内完成了一次从“当代温州”到“千年温州”的时空穿行。有文艺家感叹，古港遗址中那些远至坦桑尼亚的瓷器，与他们在世界各地所见的历史遗存形成了奇妙的呼应——这正是温州作为“世界的温州”最生动的注脚。

文艺，正在从城市的“软点缀”变为发展的“硬支撑”。近年来，温州文艺成果亮眼：首届“之江潮”文化奖温州揽下5项，黄传会《仰望星空》获大奖；哲贵获鲁迅文学奖；《温州大典》编撰获国家级奖项；“戏从温州来”将走进中央党校并赴非洲巡演。产业与文旅同步升温，温州GDP突破万亿元大关，连续七年获评中国最具幸福感地级市。

这场家乡行完成了一个完整的闭环：以乡愁凝聚人才，以人才催生项目，以项目赋能城市。“想着你的感觉”这五个字，既是对游子的深情呼唤，更已成为温州文化战略的情感内核与行动哲学。

当全球温籍文艺家的目光再度聚焦瓯越大地，这场以文化为名的园博之约，正在温州建设高水平文化强市的征程上，刻下温暖而深刻的一笔。

来 源：温州都市报

原标题： 游园博、叙乡情、签约十大项目……60余位温籍文艺家归乡

一场“想着你”的文化奔赴

记者 叶锋/文 戴陈俊/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com