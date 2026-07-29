温州晚报 2026-07-29 09:27:00

本周前期，温州多阵雨或雷雨天气。不过，雨水只是本周天气的一个“插曲”。雨停之后，高温“返场”。

温州网讯 昨天上午，平阳的雨下出了“倾盆”的气势。

受东南气流影响，对流云团活跃，本月27日至29日，温州以多云到阴为主，多阵雨天气，局地降水较强。昨天上午，雨水“主攻”我市南部，对流云团早早就在平阳“开了张”。

昨天7时36分，平阳县气象台发布暴雨黄色预警，8时27分升级为暴雨橙色预警。10时10分，该县气象台再次将暴雨橙色预警信号升级为暴雨红色预警信号。这场雨“主攻”平阳中西部地区，对流云团“赖”在西边迟迟不动。

“受强对流云团影响，28日上午平阳县中西部地区出现明显的降水，局部暴雨、个别大暴雨。这个强对流云团移速缓慢，西部地区出现了100毫米以上降水；同一时刻，东边甚至还在出太阳。”该县气象台工作人员说。

“东边日出西边雨”，夏天的雨，就是如此不讲究“公平”，只讲究“随缘”。

随着对流云团移动，11时17分，雨势减弱，平阳暴雨红色预警调整为暴雨蓝色预警。下午，平阳暴雨预警撤销，泰顺、文成等地的暴雨、雷电黄色预警也逐一撤销。

本周前期，温州多阵雨或雷雨天气，雨水不时来扰，虽给出行带来些许不便，但也能带来一丝清凉。不过，雨水只是本周天气的一个“插曲”。雨停之后，高温“返场”。从周四起，晴热高温天气将重新“控盘”。市气象台预报显示，届时最高温将重回35℃以上。除了高温，周后期午后局部阵雨或雷雨也前来“客串”。千万别小看这午后热对流，它虽是“散兵游击”，脾气却不小，短时暴雨和8-10级雷暴大风随时可能“就地爆发”，外出要记得关注短临预报。

另外，再插播一条台风信息：刚送走台风“红霞”，下一个台风“白海豚”又来了。今年的第13号台风“白海豚”名字来源于中国香港，意为生活在香港水域的中华白海豚，于本月27日下午2点在西北太平洋洋面上生成。

台风“白海豚”的中心昨天17时位于距离日本东京东南方向约4010公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为955百帕，七级风圈半径为200-350公里，十级风圈半径为80公里，十二级风圈半径为30公里。预计“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强。从中央气象台最新路径预报图来看，“白海豚”最强或可达超强台风级。

来 源：温州晚报

原标题： 昨天平阳的雨下出了“倾盆”气势

明天起最高温将重回35℃以上 午后局部阵雨或雷雨将前来“客串”

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com