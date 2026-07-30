温州南枢纽城停车场投用 共1050个车位

温州晚报 2026-07-30 08:15:13

该地下停车场共建有两层，建筑面积54750平方米，规划1050个停车位。停车收费标准为：半小时内免费，3小时内5元，超过3小时后每小时2元，单日15元封顶。

温州网讯 温州南枢纽城地下停车场日前正式投用，将给市民出行带来便利。

据温州铁路南站综合管理中心城市管理处副主任叶欢乐介绍，该停车场介于铁路温州南站西站房和温州园博园之间，市民在此停车后，通过人行天桥5分钟便可直达铁路温州南站西站房候车大厅，10分钟内可通达温州园博园南园。

该地下停车场共建有两层，建筑面积54750平方米，规划1050个停车位。

停车收费标准为：半小时内免费，3小时内5元，超过3小时后每小时2元，单日15元封顶。

来 源：温州晚报

原标题： 单日15元封顶 共1050个车位

温州南枢纽城停车场投用

温州铁路南站综合管理中心供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com