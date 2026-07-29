温州都市报 2026-07-29 08:26:47

目前整个工程已完成约40%，预期于2027年对外开放并试营业。

温州网讯 永嘉县有关部门近日透露，位于该县云岭乡的云岭山地温泉省级旅游度假区建设持续提速。作为度假区的重要升级板块，温州楠溪江悦榕庄项目建设全速推进，一个高端温泉度假综合体现雏形。

据悉，该项目规划用地面积约60亩，涵盖康养森林木屋、悦榕SPA中心、书画院、温泉泡池群、特色餐厅茶吧等丰富业态，建成后集“温泉康养+森林度假+高端餐饮”于一体。目前整个工程已完成约40%，预期于2027年对外开放并试营业。

来 源：温州都市报

原标题： 集温泉康养+森林度假+高端餐饮于一体 永嘉温泉度假综合体现雏形

通讯员 李彩云 陈远 叶豫舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com