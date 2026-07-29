全国网媒一线问“新” 温州答“变”见未来

温州日报 2026-07-29 08:21:52

采访团穿行产业一线、科创前沿、山海之间、文脉之畔，全方位探访温州新旧动能迭代重塑给城市带来的各种变化。

图为采访团在采访中国眼谷首席科学家吕帆。 耀闻 摄

温州网讯 近日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动走进温州，来自人民日报、新华社、中央广播电视总台等全国主流媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人组成的采访团穿行产业一线、科创前沿、山海之间、文脉之畔，全方位探访温州新旧动能迭代重塑给城市带来的各种变化。

从工厂车间到科创平台，从文化地标到共富乡村，采访团一路看、一路问、一路记，问答之间，这座城市全域创新的美好图景次第呈现。

问答之间，见证传统产业焕新颜

“这就是你们最早的厂房吗？”在华峰集团研创中心展厅，奔流财经社记者刘纯指着墙上的一幅老照片惊叹道。

那是华峰集团的前身瑞安市塑料十一厂，一座建在田边的两层平房。从这里起步，30多年间华峰集团坚持创新求变，一路成长为拥有3家A股上市公司、7个全国制造业单项冠军、1个全球灯塔工厂的高分子材料行业领军企业。当天采访团所走访的，便是由该公司组建的全国首家无区域民营研究院——华峰集团材料研究院。

己二腈、PPC、氧化亚氮分解催化剂、生物基PTMEG……目前，华峰集团已攻克了20余项长期被国外垄断的“卡脖子”技术，研究院常务副院长杨晓印在介绍这些新材料的应用场景时遇到了一位自媒体博主的现场挑战。

“你能在我身上找出3样以华峰产品为原材料的东西吗？”

“你的衣服里应该有我们的氨纶或尼龙，背包面料可能用超纤皮革，鞋底会用到聚氨酯，眼镜架也会有我们的高分子材料；甚至你今天搭乘的汽车，大概率也有我们的铝板带箔材料存在。”杨晓印如数家珍地介绍让记者们对“科技改变生活”有了全新的感受。

采访活动中，类似的场景比比皆是。

在正泰智能化量测产业园，采访团看到了关键设备自动化率达到100%的无人产线，生产效率提升158%，交付周期缩短55%，通过分布式光伏发电，工厂的能源已有25%来自“绿电”。

在苍南县的云码科创园，采访团看到的是传统的印刷包装业融合物联网赋码技术，打造出各种全新的应用场景——让包裹实现智能分拣，打造无人商店，甚至可根据二维码的反馈为客户分析商品的销售情况。

曾在多年前采访过温州的央视特约财经评论员刘戈说，今天的温州，融合各种新兴技术的传统产业已经完全不可同日而语。

问答之间，看到新兴产业高速崛起

“没想到能在温州看到这么多新兴产业、前沿技术。”央视网编辑华婷的感慨代表了很多人的心声。

几日里，采访团在中国眼谷看到了全球首个经鼻眼底显微手术导航系统、全国首家人工视网膜医学芯片公司、全球首款0.01%低浓度阿托品滴眼液以及视觉脑机接口技术应用；在中国（温州）数安港，迎接他们的则是红星系列警用机器人、个知·智能工作站GAIStation以及各种AI大模型的具体应用场景……

对于新产业、新技术的探究，记者们尤为关心科技企业创业者们在温州的实际感受。在数安港的大厅里，他们随机找到了浙江省大数据联合计算中心的合规总监金俊州。

“你是什么时候入驻的，现在公司发展到什么规模了，为什么会选择到温州创业……”

“数安港拥有大量的国家级试点、国家级数据实验室，是目前国内资源最齐备的基地之一，对我们来说，就是最好的平台。”金俊州说，他的公司属于最早入驻数安港的一批企业，如今已完成A轮融资，估值超亿元。而在今天的数安港，类似的高成长型数据科技企业还有许多。

金俊州的公司虽然在数安港属“最老”，但实际年龄也不过“4岁”左右。“年轻又充满活力”是采访团对温州新兴产业最直观的感受。

在瑞浦兰钧，他们看到不足十年时间里，一家新能源企业从无到有，再登顶全球细分领域冠军；在中国眼谷，他们看到6年时间里，这里便吸引了近60家“500强企业”或上市公司、行业龙头的入驻。

温州凭什么？面对众多记者共同的问题，中国眼谷首席科学家吕帆总结说，凭借产业集聚效应、硬核学科支撑和配套政策保障三大优势，我们找到了一条打破科研与产业间壁垒的道路。

问答之间，感受创新源泉生生不息

科创突围、文脉焕新，温州的城市新旧动能迭代重塑、全域发展不仅映照于产业领域，更流淌于都市的方方面面。

走进温州园博园中国馆，一场名为《潮涌瓯江，澎湃千年的创新力量》的原创情景剧，让温州先贤、《真腊风土记》作者周达观穿越时空而来，为采访团讲述了温州创新精神的源远流长。

采访园博园工作人员，有记者好奇问到：“你们对于这座城市会客厅最满意的地方是什么？”

变废弃矿坑、老旧厂区为园林；保留9棵百年榕树、数百株原生乔木留住温州文化的根须……这些是被提及最多的回答。

趁着夜色走进朔门古港考古遗址公园，采访团不仅为昔日古港的重现所震撼，更惊叹于这座遗址公园与城市的无界相融。

在千百年如一的江风中，环球网记者施予问温州市考古研究所所长梁岩华：“你觉得700多年前的温州人和今天的温州人有什么异同？”

“一样的爱吃海鲜，一样的敢于冒险、勇于创新。”梁岩华回答说。

来 源：温州日报

原标题： 全国网媒一线问“新” 温州答“变”见未来

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com