100岁谢爷爷的“喜乐金寿”

温州都市报 2026-07-29 10:01:00

在家人看来，老人的长寿并非运气，是数十年来规律的生活作息和豁达心态的最好回馈。

温州网讯 晨光熹微，永嘉横溪村的田埂上，一个身影已然躬行其中。他弯腰拔草、提壶浇水的麻利劲儿，让人想不到——这位“田间老把式”，今年整整一百岁了。

永嘉县北城街道横溪村的谢金寿老人，出生于1926年5月，两个月前，谢家特意设宴邀请亲朋好友庆贺老人期颐大寿。回想起那天的喜庆场面，谢爷爷笑得合不拢嘴，“不知不觉就100岁了，这下全村都知道我100岁了！”

田园乐：

种了一辈子田，对田地格外上心

“爸，早上又去田里啦？你不用这么辛苦，我有空会去浇水的。”儿子谢云平贴近父亲耳边说。

“我闲着也是闲着，就去浇浇水，田里的草长得快，要趁早拔掉。”作为老农人，谢爷爷对待自己的田地格外上心。即便儿子再三劝阻，他每天清晨仍要去田里看一看，或翻翻地，或除除草，或浇浇水，看着成熟的农作物，脸上洋溢着满足的笑容。

“种了一辈子的田，这已经是我生活的一部分，只要行动方便，还是会忍不住去翻弄下。”谢爷爷说，如今家里还在耕种的只剩几分地了，主要种些时令蔬菜给家人吃。

来到地里，谢爷爷一手提着水桶，一手拿着水勺，不紧不慢地给农作物浇水，还顺带把边上新长出的野草一一拔掉。着看已经熟透的茄子，他利落地单手拧下一根又一根，握在手中。他抬头看着记者笑着说，“午饭就吃这些茄子了。”

谢爷爷年轻时在村里是出了名的勤快，“最多的时候种10多亩地，稻谷一年可收成近2000公斤，小麦也能收成近200公斤。”谢爷爷回忆说，“农忙时节，家里还得请人帮忙。”

正是靠着勤劳的双手，谢家的日子过得富足安稳。“那时候村里能上学的孩子不多，我们家三个孩子都接受了教育，我一直读到了高中，我的姐姐和妹妹读到了初中。”谢云平说，父亲不仅对子女很好，对孙辈更是宠溺。

孙女谢秀玲说，“我上初中那会儿要住校，爷爷担心我在学校钱不够用，常常给我塞零花钱，他对我们这些小辈，真的是疼到骨子里了。”

生活经：

烧菜自有章法，饭前二两白酒

谢爷爷将刚摘下来的茄子拿回家，用水冲洗干净后，便开始准备当天的午饭。

“女儿隔几天来一次，帮我烧几盘菜备着。她们不来的时候，我就有的菜放电饭锅里蒸一蒸，有的自己下厨烧一烧。”谢爷爷边说边拿起菜刀，把茄子切成一片一片，步骤有条不紊。

烧菜间隙，他还不忘分享自己的烧菜心得，“炒菜用开水比用冷水好，味道更鲜美。”快出锅时，他先关掉燃气阀门，待管道里余气慢慢燃尽，才熄了火。“这是生活小窍门，能省点燃气。”他笑眯眯地解释道。

没过多久，一桌简单却丰盛的午饭便摆上桌了，有肉，有鱼，有蔬菜，还有水果。

中餐晚餐小酌二两白酒，是谢爷爷雷打不动的习惯。“这是家烧白酒，一小杯倒满，正好二两，边喝酒，边吃菜。”他说，年轻时酒量不错，如今年纪大了要控制酒量。

戴亚琼/摄

“老伙计”：

爱骑绿色小三轮，一天两趟闲不住

谢爷爷心中最心爱的宝贝，要属那辆绿色的小三轮车了。

“现在村里有直达公交车，老人还能免费坐，但我还是偏爱这辆小三轮车。”谢爷爷笑着说，“骑车想去哪儿就去哪儿，方便多了。”

“一天少说也得骑上两趟。”谢云平说，父亲在家闲不住，总喜欢骑着小三轮车，去田里转转，或是上街买点东西。

这辆绿色小三轮陪伴谢爷爷多年，他对它格外爱惜。即便只是停在院子里，他也要拿块布严严实实地遮盖。“风吹日晒的，车子容易坏，这样一盖，影响就小多了。”说罢，他便戴上一顶草帽，又蹬上小三轮车，上街采购食物。

来到常逛的商店，谢爷爷挑了饼干、牛奶和酱油。“饼干整箱买更划算，散称的贵些。”他压低声音，透着老农人的精打细算。店主听说老人已年过百岁，便主动给了优惠。

“牛奶要选甜的，不甜不好喝。”谢爷爷说，家中白糖一个月至少得用1公斤，尽管如此，但他的血糖不高。

买完东西，谢爷爷把饼干、牛奶和酱油放进车斗，蹬上踏板，沿着乡间小路不紧不慢地往家骑。

“他缺什么总喜欢自己骑车去买，我们让他跟我们说一声就行，可他老怕给我们添麻烦。”谢云平说，父亲现在身体还挺不错，生活都能自理，让家人很省心。

长寿诀：

坚持锻炼、心情愉悦、山水滋养

谢爷爷身体硬朗，视力也好，唯独听力有所衰退。他一生育有一子二女，如今已是四世同堂，全家三十余人。在家人看来，他的长寿并非运气，是数十年来规律的生活作息和豁达心态的最好回馈。

谢爷爷始终恪守着老农人的生活作息，坚持日出而作，日落而息。早饭吃两片饼干配一杯麦片。他喜爱吃肉，也爱吃自己种的时令蔬菜，荤素搭配，营养均衡。

“他闲不住，喜欢出门转转。”谢云平说，每天早晚，父亲都会在村里溜达几圈。“家族很团结，子孙们也孝顺，经常带他去永嘉周边的景点游玩，他很开心。”

谈及长寿秘诀，谢云平说，“父亲坚持下地种田、骑车，手脚没闲着，身体得到锻炼，这无疑为长寿打下了基础。另外横溪村依山傍水，空气清新，也为老人的康健添了一分天然助力。我爷爷奶奶都活到了七八十岁，父亲的两个姐妹也活到九十多岁，可能多少有些家族基因吧。”

“他每天都笑嘻嘻的，脸上总是挂着笑容，逢人打招呼，从没见过他发脾气。”在横溪村党支部书记廖晓艳看来，谢爷爷长寿最重要的是保持开朗的心情。

结束采访时，谢爷爷起身拿起一条毛巾，往肩头一甩，盖在肩膀上，又准备出门遛弯了。

斜阳西沉，那道被余晖拉长的背影，不慌不忙，不疾不徐，仿佛在与时光从容对弈——这不过是谢爷爷百岁人生里再寻常不过的一天。

来 源：温州都市报

原标题： 100岁谢爷爷的“喜乐金寿”

百岁老农田园勤耕作，爱骑三轮喜小酌 四世同堂身心皆康健，乐享山水寿自长

记者 黄梦思 实习生 柯亦轲 郑敏娜

本文转自：温州新闻网 66wz.com