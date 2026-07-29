温州日报 2026-07-29 09:27:00

昨天，在酒店实习的李欣怡等43名毕业生迎来了一场特殊的毕业典礼——由于他们全部选择留温就业，广西经济职业学院校长肖开宁专程从南宁赶来，把“拨穗礼”送到岗位一线。

昨天，在顺锦金钻酒店，广西经济职业学院校领导为在温工作的43名2026届毕业生举行毕业典礼。记者 郑鹏 摄

温州网讯 “校长今天亲自到温州给我颁发证书，很惊喜，也很感动。”昨天，在鹿城区顺锦金钻酒店，在酒店实习的李欣怡等43名毕业生迎来了一场特殊的毕业典礼——由于他们全部选择留温就业，广西经济职业学院校长肖开宁专程从南宁赶来，把“拨穗礼”送到岗位一线。

典礼开始前，广西经济职业学院校长肖开宁在学生们的带领下走进后厨、餐厅、客房和前厅。后厨里，烹饪专业的学生正忙着备菜，有人熟练地颠勺翻炒，有人精心摆盘冷菜；客房中，学生三两下便将床铺得平整挺括；前厅里，接待过数百位客人的学生笑着分享处理投诉的心得。看着学生们熟练的操作，肖开宁一路频频点头。

毕业典礼就设在酒店里，没有礼堂排椅，但仪式感十足。主持人介绍来宾、嘉宾致辞、宣读毕业文件、表彰优秀毕业生、集体宣誓，每个环节都郑重其事。最动人的是颁证时刻——肖开宁逐一为43名学生双手递上证书，握手、微笑、转身合影，43次重复一次未省。“我今天站在这里，是因为你们用实力证明了你们值得这份荣耀。”肖开宁说，“你们是被企业争抢的人才，这场典礼是我能给你们的最高礼遇。”

为何选择留在温州？“温州酒店无论是婚宴菜品还是酒店管理，都是国内餐饮行业的佼佼者。”毕业生田家豪说，在温实习期间，他体验到了先进的管理模式，学到了很多婚庆艺术创意，因此决定继续留温深耕。除了专业上的成长外，酒店的企业文化也让学生们感到暖心——从入职时的师徒结对，到节假日的员工关怀，再到对实习生一视同仁的晋升通道，都让他们觉得自己不是“外来打工的”，而是团队不可或缺的一员。

其中，烹饪专业黄丽萍入职两个月便独立负责宴会冷菜出品，客户满意度达98%；酒店管理专业李华强因多次妥善处理投诉，被破格提拔为大堂副理。目前，43名学生中12人担任班组负责人，7人获评月度服务之星。

“这批学生上手快、责任心强，已列入储备干部培养计划。”酒店总经理王文华说，校长亲自送证上门让他很感动，“这不仅节省了毕业生的往返成本，也解决了酒店暑期用工高峰的燃眉之急。”

此次典礼落地，离不开温州童心教育科技有限公司的牵线搭桥，公司总经理叶俊理介绍，仅去年，到温州酒店服务业实习就业的广西高校学生超过千人。

礼遇人才，才能留住人才。近年来，温州持续迭代人才政策，为来温就业毕业生提供住房补贴、交通补贴等一揽子支持。从八桂课堂到瓯越岗位，43名青年选择扎根温州，正是温州引才留才成效最真实的生动写照。

来 源：温州日报

原标题： 43名广西大学生集体留温就业 校长千里“空降”送来毕业证

记者 黄伟 实习生 杨荣剑

本文转自：温州新闻网 66wz.com