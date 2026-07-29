走访两处老旧小区，看楼栋治理中的文明细节
温州网讯 楼道里的一张小广告、一面干净的墙壁，看似只是小区环境中的细节，却关系着居民生活体验，也体现着基层治理的精细程度。随着文明城市建设持续推进，老旧小区公共空间是否更加整洁？楼道环境是否得到改善？
近日，记者先后来到洞头区鸿雁新苑、瑞安市兴隆南路一处老旧小区走访发现，部分小区楼道环境保持整洁，墙面干净，小广告乱张贴现象明显减少，公共区域面貌不断改善。但与此同时，部分区域仍存在草坪裸露、乱晾晒、墙面张贴广告等问题，小区环境品质仍有提升空间。
洞头区鸿雁新苑>>>
楼道洁净少广告 居住环境更舒适
上午9时30分，记者来到洞头区鸿雁新苑。
走进小区，地面整体保持整洁，道路两侧没有明显垃圾堆积。居民楼前，绿化带、公共区域整体较为有序，居民日常出行较为便利。
随后，记者走进2栋1单元楼道。记者看到，楼道内墙面洁白，地面干净整洁，扶手、公共区域没有明显污渍，曾经容易成为小广告“聚集地”的墙面上，几乎看不到张贴、涂写痕迹。
取而代之的是一些文明宣传内容和小区通知，如“文明在楼栋 和谐在小区”等宣传海报，以及相关便民通知，整体环境简洁有序。
9时45分，一位居民提着购物袋回到楼栋，经过楼道时随手查看单元门口的通知栏，没有在墙面、楼梯间等位置发现杂乱张贴。
“楼道干净了，住着也舒服。”居民陈女士说，以前楼道里偶尔会看到一些小广告，现在环境维护好了，大家也更愿意保持。
记者现场观察发现，鸿雁新苑楼道卫生状况较好，小广告乱张贴现象并不明显，公共空间保持了较好的整洁度。
不过，记者走访中也发现，小区部分草坪存在裸露现象，局部区域绿植覆盖不足，露出黄泥，与周边整洁的环境相比略显不足。
洞头区鸿雁新苑楼道无小广告踪影。
瑞安市兴隆南路>>>
楼道保持整洁 公共空间仍需维护
中午12时，记者来到瑞安市兴隆南路一处老旧小区。
该小区属于半开放式小区，沿街分布着居民楼、商铺等，人员进出较为频繁。记者走访发现，小区整体环境较为整洁，部分楼栋经过长期维护，公共区域保持着较好的状态。
在3幢1单元，记者看到，楼道地面干净，墙面整洁，没有看到大面积张贴的小广告。楼梯间内采光通风较好，居民上下楼通行顺畅。
12时10分，一位居民经过楼道时，将手中的生活垃圾带到小区垃圾集中投放点，没有在楼道内停留堆放。
记者观察发现，与过去老旧小区楼道内小广告随处可见的情况相比，如今楼道环境已有明显改善，不少公共区域保持干净整齐。
不过，记者也注意到，小区部分公共空间仍存在一些影响整体环境的问题。部分居民在楼道外晾晒衣物，占用了公共区域；个别楼栋外墙、入口附近仍张贴着租房广告，与整洁的楼道环境形成对比。
瑞安市兴隆南路小区楼道无小广告身影。
记者手记
墙面干净之后，更需要习惯延续
一张小广告，面积不大，却容易成为影响小区环境的“第一印象”。
此次走访中，记者看到，无论是鸿雁新苑，还是瑞安市兴隆南路部分楼栋，楼道环境都比想象中更加整洁。墙面少了随意张贴的广告，多了文明宣传和居民通知；公共区域保持干净，也让居民回家多了一份舒适感。
小广告减少的背后，是小区管理不断加强，也是居民文明意识逐渐提升。一个整洁的楼道，需要有人维护，更需要每位居民共同珍惜。
当然，小区环境提升并非一朝一夕。草坪裸露、乱晾晒、墙面张贴广告等问题，提醒我们，公共空间的维护需要持续用力。楼道属于每一位居民，环境品质也需要每个人共同守护。
老旧小区的文明提升，不一定体现在大的改造工程中，也藏在一面墙、一段楼道、一个生活细节里。当居民愿意共同维护身边环境，家门口的幸福感也会随之提升。
来 源：温州日报
记者 庄越
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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