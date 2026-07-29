太会玩了！这群温州大学生做的动画电影，拿了省级知识产权大奖

温州晚报 2026-07-29 10:01:00

这部全网累计播放量超100万次的动画大电影，幕后核心创作主力，竟不是行业资深团队，而是一群从温州高职院校产教工坊里走出来的青年学生。

温职大视觉传达设计专业团队在瓯海校区（温州设计学院）的工作室开展内容创作项目化教学

温州网讯 近日，浙江省市场监督管理局发布《关于公布省政府质量奖等获奖项目和组织名单的通知》，2026年度浙江省知识产权奖完整获奖名单正式公布。温州市共有19项创新成果榜上有名，覆盖专利、商标、商业秘密、植物新品种、版权、数据知识产权等全门类知识产权。

由温州职业技术大学（原温州职业技术学院，以下简称“温职大”）联合温州白鹿动画文化股份有限公司（以下简称“白鹿动画”）打造的原创城市IP动画作品《鹿游记》便是其中之一。这部全网累计播放量超100万次的动画大电影，幕后核心创作主力，竟不是行业资深团队，而是一群从温州高职院校产教工坊里走出来的青年学生。

历时五年磨一剑

学生从入学到毕业全程深度参与

动画电影《鹿游记》在去年10月1日在爱奇艺平台上线

故事的起点要回溯到2020年，彼时温职大视觉传达设计专业团队和本土深耕地方动画创作的白鹿动画一拍即合，想要在之前打造的本土民间典故动画系列片——《温州那些事》基础上，做一部真正用年轻人的视角讲透瓯越千年文化的动画作品。和常规动画项目全由成熟行业人主导的模式完全不同，这个项目从立项之初就定下了“学生为主、实践育人”的核心基调——从脚本反复迭代、分镜逐帧绘制，到角色配音录制、后期全平台宣发，创作的全链条全部向在校学生开放。

《鹿游记》场景设计

“前前后后陆陆续续有五六十名学生深度参与到项目里，不少人刚大一一入学就扎进了我们的动画工坊，从连动画分镜规范都摸不清的新生，一路跟着项目走到毕业，完整走完了从零基础到能独立扛下一整个创作模块的全过程。”该校视觉传达设计专业负责人朱雷鸣告诉记者。

《鹿游记》场景设计

其中两名姓张的学生的成长轨迹，是这个项目育人成果最鲜活的注脚：性格稳扎稳打的女生张艳，从大一开始就泡在工作室里打磨文创开发和动画制作技能，毕业后留在团队深耕五年，亲眼见证《鹿游记》从几页纸的创意概念，变成覆盖动画、文创多赛道的完整城市IP；创意能力突出的男生张立伟则主攻后期剪辑和动画切片工作，乘着近年AI漫剧的创作风口，先后独立产出四五部聚焦地方历史文化的创新剧集，后来被团队推荐到上海头部短剧企业就业，实打实把项目实践经验变成了自己职业上升的“黄金跳板”。

整整五年的创作周期里，团队也遭遇了前所未有的现实考验：项目启动没多久就撞上一些突发情况，原本顺畅的线下协作完全转为线上，剪片、配音、场景对接所有环节都只能远程推进，好几次出现工期断档，创作节点被迫延后。

“放在以前我们遇到这种不可抗力直接就卡壳了，但这五年磨下来，反而摸索出了一套成熟的跨场景协同创作机制，团队的抗风险能力反而练出来了，这些经验后来成了我们做后续项目的宝贵财富。”

去年10月1日国庆档，《鹿游记》正式在爱奇艺全网首映，以中国四大名屿之一、有着“诗之岛”称号的温州文化地标江心屿作为故事主线，把罗浮双塔镇龟蛇、青了禅师填中川等鲜为人知的温州本土历史典故，改编成年轻人喜闻乐见的穿越冒险剧情，让原本安安静静立在瓯江中的“冰冷地标”，变成了能承载温州几代人城市记忆的活载体。截至目前，该片已经先后入围第四届香港紫荆花电影节、第15届北京国际网络电影展，真正实现了最初定下的“青年用自己的技艺，传播自己家乡文化”的创作初心。

校企联动成立文创公司

学生设计直接从课堂走向市场

温职大视觉传达设计专业团队在瓯海校区（温州设计学院）的工作室开展内容创作项目化教学

《鹿游记》热映之后，团队没有停下创作的脚步。为了把IP从单纯的动画创作端，彻底推向市场化运营，2024年，温职大和白鹿动画联合专门注册成立了温职白鹿文创有限公司，以订单班的培养模式，每年从该校的大三学生里选拔约10%适配创作岗位的人才入驻企业，把“做中学、学中创”的产教融合模式真正落到了实处。

和一些高校文创项目只停留在校园内部展厅展示的情况完全不同，团队直接在市区公园路开出了线下实体门店“小白鹿咔温州文创店”，围绕《鹿游记》IP和温州本土历史文化，先后开发出数百款文创产品：从最初最受游客欢迎的特色地标冰箱贴，延伸到城市伴手礼、文创文具等多个品类。如今，市民和游客在温州市五马街、温州龙湾国际机场、市区江心屿景区、文成各旅游点位、瓯海梧田老街、墨池坊等多个城市场景，买到这些由温职大学生亲手设计的文创产品。

进行制片剪辑实训

订单班教学现场

“学生平时的课程作业、毕业设计，只要经过筛选优化，就能直接上架卖给消费者，真正实现了创意从课堂到市场的无缝衔接。”朱雷鸣说，哪怕现在文创行业竞争激烈，团队靠着源源不断推出的新品，始终维持着平稳的运营状态，既守住了校园育人的初心，也摸索出了一条适合本土高校文创项目市场化生存的可行路径。

依托已经成熟的创作班底，团队还延伸出了多条轻量化内容生产线：以抖音短剧形式上线的温州美食主题动画《鹿零識》，用轻松有趣的短视频形式，把温州各地特色美食的起源故事讲给全网观众听；原本的IP账号“小白鹿咔”也正式改版升级为“白鹿漫剧”，目前正在和多个主流短剧平台洽谈合作，准备把往期的优质内容重新打包上线，探索AI创作时代下，轻量化传播地方文化内容的全新形态。

《鹿游记·西游》将启航

从讲好温州故事到串联中华文明

学生参与创作的文创作品

如今，《鹿游记》的续作《鹿游记·西游》已经进入创意打磨阶段，项目已向浙江省文化广电和旅游厅申请备案。和第一部完全聚焦温州本土文化的定位不同，第二部以海丝文化为核心主题，故事将从温州出发，融入西游元素，以温州江心屿、妙果寺、朔门港、杭州六和塔、台州国清寺等浙江实景文化地标为叙事载体，串联浙南、浙中、浙东江南文旅版图，将基层群众喜闻乐见的市井喜剧、传统西游神话、浙江千年历史文脉融为一体。

“我们希望先以系列短片、网络动画剧集的形式逐步推出，在锻炼学生的基础能力后，结合当下AI创作的技术红利灵活调整内容形态，把瓯越文化的声音顺着海丝路线，传到更广阔的天地里。”项目负责人介绍。

学校作为浙江省版权示范单位的落地成果，整个《鹿游记》项目从前期单个IP角色形象的版权登记，到整部动画的艺术类作品版权登记，前后累计申请专利及著作权23项，形成可转化的落地成果12项。

朱雷鸣告诉记者，今年学校已经启动了原视觉传达设计专业的停招调整工作，未来该专业将拆分升级为数字时尚设计、时尚产品设计两大方向，乘着当下AI内容创作的行业风口，继续沿着“学生创作、产教融合、文化破圈”的路径，探索出一条属于高职设计专业的文化传承新路径。

新闻延伸

记者从温州市市场监管局了解到，包含温职大《鹿游记》在内，此次我市获奖的19项创新成果涵盖泵阀仪表、新能源、高端装备、新材料、时尚轻工、特色农业、数字文创等全市支柱与新兴产业，主体包括龙头企业、高校、科研机构，政企校协同创新成效突出。其中，浙江正泰电器股份有限公司的“CHINT”商标获商标类一等奖，熊猫乳品集团股份有限公司的“熊猫牌”商标、浙江森马服饰股份有限公司的“Balabala”商标获二等奖，蒋胜男创作的《芈月传》获艺术作品类二等奖，浙江福达合金材料科技有限公司的商业秘密保护管理体系建设获商业秘密类二等奖，多个奖项含金量十足。

发明专利方面，天信仪表集团有限公司的“用于流体振动式流量计的信号处理方法及信号处理模块”、瑞浦兰钧能源股份有限公司的“二次电池的管理方法和管理系统”、温州大学的“一种超高功率激光切割自动精准调焦加工头”等7项成果均获三等奖，充分展示了我市在高端装备与新能源领域发明专利持续突破。此外，集成电路布图设计、数据知识产权、植物新品种等新兴领域同样多点开花，其中浙江云通数达科技有限公司的“数智绿波场景绿波推荐数据”获数据知识产权类三等奖。

去年以来，我市国家知识产权保护高地建设进展顺利，获批首批国家级产业知识产权运营中心，2025年全市三类专利授权量达54257件（发明专利授权量同比增长11.8%），总量居全省第三，增幅居全省第二。全市11个项目入选第二批省级高价值专利培育工程，高价值发明专利量同比增长17.1%。

来 源：温州晚报

原标题： 太会玩了！这群温州大学生做的动画电影，拿了省级知识产权大奖

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com