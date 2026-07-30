温州都市报 2026-07-30 08:21:00

7月28日，2026年《财富》世界500强排行榜揭晓，温州民企青山控股集团以601.31亿美元的营收名列榜单的第254位。这是青山控股集团连续第8年入围《财富》世界500强。

温州网讯 7月28日，2026年《财富》世界500强排行榜揭晓，温州民企青山控股集团以601.31亿美元的营收名列榜单的第254位。这是青山控股集团连续第8年入围《财富》世界500强。

2026年《财富》世界500强排行榜企业的营收总和约为43.1万亿美元，超过全球GDP的三分之一，比去年增长了约3.2%。此次榜单的入围门槛为332亿美元，较上年度提高3%。500家上榜公司的资产总额和净资产总额均达到自《财富》世界500强排行榜创立以来的最高峰。

2026年《财富》世界500强排行榜发生了不小的变化，亚马逊成为全球最大公司，终结了沃尔玛连续12年的称霸榜首。此次入围的中国企业共有122家，较上年减少了8家；青山控股集团名列第254位，其2025年的营收和净利分别为601.31亿美元和8.64亿美元。在2025年《财富》世界500强排行榜上，青山控股集团名列第247位，其2024年的营收和净利分别为565.16亿美元和9.61亿美元。

早在2019年，青山控股集团以342.42亿美元的营收首次入围《财富》世界500强排行榜，名列第361名。随后几年，青山控股集团的营收在不断增加，在榜单的名次也逐步上升，到2022年曾名列榜单第238位，为过去8年在榜单的最好名次。

在20世纪80年代起步于温州的青山控股集团，至今已发展成为一家总部仍位于温州的跨国公司。目前，该集团业务覆盖制造、销售、仓储、投资、进出口贸易等各领域，主要生产不锈钢钢锭、钢棒、板材、线材、无缝管等产品，广泛应用于石油、化工、机械、电力、汽车、造船、食品、制药、装潢等领域；同时生产新能源领域的原材料、中间品及新能源电池，主要应用于储能系统和电动汽车等领域。

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浙江诞生首家万亿级企业

2026年《财富》世界500强排行榜，在全国减少8家的大背景下，浙江依旧保持10个席位，今年位次整体上移了29位。

阿里巴巴排名升至第56位，在浙江军团中继续领跑，全年营收首破万亿，达10236.7亿元，同比增长3%。这也意味着浙江诞生了首家万亿级企业。

浙江军团中名次上升最猛的是浙江省交通投资集团有限公司，今年排在第309位，比去年的330位跃升21位。2025年，这家省属企业实现营业收入3653亿元、利润总额108.2亿元，一举拿下浙江省属企业头把交椅。

再看城市排位。北京以42家一骑绝尘，上海与杭州各以9家并列第二，深圳、广州分列其后。

来 源：温州都市报

原标题： 青山控股集团连续8年入围《财富》世界500强

以601.31亿美元营收排名254位

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com