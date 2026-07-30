“逐浪”蝶变 浙江温州“蓝色引擎”如何向海图强？

中国新闻网 2026-07-30 09:26:00

温州海洋经济发展示范区(以下简称“海经区”)主要负责人介绍，海经区以打造全国海空装备智造高地为目标，力争到2030年，引领全市形成海空装备千亿级产业集群。从荒凉滩涂到海空高地，二十余年间，一片热土如何凭借产业革新“华丽转身”？

在浙江温州海洋经济发展示范区，东海潮水拍打崭新的堤岸，城市街道绿意盎然，产业园区塔吊林立，新项目加速落成……

面朝大海，该区域发展“进度条”不断刷新——2022年挂牌成立，主攻海上风电装备、商业航天装备、海空智能装备、海空新材料四条赛道，近两年每年新增规上企业50%以上，GDP增速和规上工业增加值增速已连续两年领跑温州。

温州海洋经济发展示范区(以下简称“海经区”)主要负责人介绍，海经区以打造全国海空装备智造高地为目标，力争到2030年，引领全市形成海空装备千亿级产业集群。

从荒凉滩涂到海空高地，二十余年间，一片热土如何凭借产业革新“华丽转身”？

浙江温州，海经区一景。温州海洋经济发展示范区供图

潮起瓯江口 向东赴大海

温州城市发展从“瓯江时代”迈向“东海时代”，海经区是重要战略承载区。

该市民营经济底蕴深厚，但在21世纪初，有限陆域空间桎梏了城市扩容与产业升级。为此，当地向海求索，于2003年启动半岛工程，连通灵昆、霓屿两岛；2006年，总长超14公里的跨海大桥通车，打破海岛发展隔绝局面。

此后，该区域设立瓯江口产业集聚区，进入规模化开发建设阶段。2022年，“温州海洋经济发展示范区”正式挂牌成立，一跃成为温州产业转型升级和对外开放的主平台。

招牌更替，见证着一方产业蝶变。与海洋、空天深度绑定的发展定位，为这片滩涂锚定全新航向。

海经区主要负责人介绍，依托临海临空的独特禀赋，当地不少传统产业企业持续加大研发投入，实现技术升级、产品增值与利润增长，形成“传统主业稳增长、新兴赛道高爆发”的成长格局。

坐落于海经区的温州永安重工科技有限公司(以下简称“永安重工”)是国家级专精特新小巨人企业，也是国内最早设计制造振动桩锤的企业之一。2021年落地海经区后，该企业意在围绕海洋经济深耕，为海上风电建设“添桩加瓦”。

“这里是海洋经济发展示范区，和企业的发展方向不谋而合。”谈起最初选择将项目落地于此的原因，永安重工相关负责人坦言，该项目主攻海洋领域打桩装备的研发、制造，而海经区靠近瓯江，“设备需要码头、需要水路运输，这给我们带来了便利。”

温州永安重工科技有限公司生产的设备。温州海洋经济发展示范区供图

目前，永安重工生产的设备已应用于浙能嘉兴海上风电、广东阳江海上风电、台州海上风电等数十个海上风电项目，在国内海上风电市场占有率超70%。

依靠海空优势实现产品更新、赛道焕新的故事，在海经区并非个例。值得关注的是，这场转型“大考”中，企业转得好、发展有实效，离不开多层次科创载体蓄力赋能。

通过实施大孵化集群三年行动计划，海经区已累计建成孵化器8个、孵化空间近50万平方米，今年已集聚孵化企业超200家、创新创业人才2000余名。同时，其加快构建“概念验证-中试熟化-产业推广”体系，落地国家风力发电技术创新中心浙江中心、天津大学(温州)研究院，推动科技成果转化，持续构建“热带雨林式”创新生态。

风聚东海岸 锚定新航向

老牌企业蓄力深耕，新产业亦在拔节生长。随着海空经济相关产业持续集聚、产业底盘逐步长出“筋骨”，龙头企业纷至沓来。

在浙江金风科技有限公司(以下简称“金风科技”)温州总装厂，数十台巨大的机舱、轮毂、发电机组等设备有序排开，工人们穿梭其间调试组装。

“这一个个‘大家伙’就是巨型风电机组，也就是海上风力发电的核心装备。”该厂厂长李三强介绍，2025年，温州基地生产了50多套大型海上风电机组，并完成100余套海外订单交付。

作为中国风电整机赛道的“领头羊”，金风科技落地海经区，是区域资源与企业布局的双向奔赴。

温州是海洋资源强市，海岸线总长、海域滩涂资源均占浙江省的20%左右，海域水深适中、海底地质稳定，海上风电年均可利用小时数超3200小时。李三强说，近年来国内近海风电资源趋于饱和，产业发展重心持续向深远海迁移，坐拥优质远海资源的温州，产业发展优势愈发凸显。

浙江金风科技有限公司温州总装厂内景。温州海洋经济发展示范区供图

“链主”项目扎根后，上下游配套企业接踵而来，构筑起海洋经济联动新能源、新材料的特色产业集群——由于海上风电产业链条长、关联度大、带动性强，进驻海经区以来，金风科技已吸引泵阀、电气设备等制造领域10多家企业落户温州。

将发展“触角”向深海延展的同时，当地亦抬头“望天”：滨海地带空域开阔、遮挡少、飞行限制少，恰好为空天产业发展提供了“试验场”。“布局空天产业，是抢抓机遇的‘先手棋’。”在海经区主要负责人看来，当前商业航空航天产业驶入发展“快车道”，相关产业有望迎来新突破。

随着重点项目相继“落子”，海经区空天产业交出一份亮眼“成绩单”。

比如，浙江星科控制系统有限公司专注于极端环境下的控制装备研发与制造，产品广泛应用于航天航空、舰艇装备、深海资源开采等领域，目前已投入生产；全球首家实现单星“通导遥算”一体化商业化运营的椭圆时空通信卫星项目、总投资10亿元的世骏科技空天智能研发制造基地顺利签约；可实现一箭多星异轨部署的“往返九霄太空摆渡车”项目也即将入驻。

“星辰大海”产业链集聚效应持续释放，高效招商与贴心服务正为产业扩容注入强劲动力。

制定战略、上门招引、实地调研……连日来，为联动周边片区资源、提速建设中国(温州)海空装备区，海经区主要负责人奔走各地精准招商，推动各类产业项目落地生根。

据介绍，在招商引智过程中，该区实行“一把手”亲自坐镇，组建工作专班，建立“一个项目、一个专班、一跟到底”的工作机制，为项目落地保驾护航。

前不久开工建设的万洋新质生产力产业园，便是高效服务机制的受益者。“从签约到打下第一根桩，速度快得超乎想象。”回顾产业园落地过程，项目负责人仍深有感慨，“从洽谈到动工，全程压缩在一年之内，实现了‘当年洽谈、当年拿地、当年开工’的海经区加速度。”

以全生命周期服务助力项目高效落地，成为海经区优化营商环境的生动注脚。自成立以来，其不断健全企业综合服务平台“一站式”服务体系，吸引优质产业项目纷至沓来。

截至目前，海经区30平方公里开发区域，规上工业企业总量达到164家，市场经营主体、企业数量分别突破6600户、2900家。一个层次完备、链条完整的海空产业生态正在东海之滨蓬勃生长，千亿产业集群的蓝图一步步照进现实。

二十余年“向海图强”，这片“蓝色热土”走出一条陆海统筹、海空协同的现代化海洋经济发展路径，为传统企业找到升级跳板、创新企业找到生长土壤。江海交汇处，温州正踏浪前行，奔赴新未来。

来 源：中国新闻网

原标题： “逐浪”蝶变 浙江温州“蓝色引擎”如何向海图强？

作者 柴燕菲 赵晔娇 黄彦君

本文转自：温州新闻网 66wz.com