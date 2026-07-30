天瑞地安客户端 2026-07-30 09:58:50

近日，随着忠义街省级历史文化街区标志牌上墙悬挂，会文里、西山、丰湖街三个省级历史文化街区石碑同步落成，瑞安四个省级历史文化街区正式有了“身份证”。这不仅意味着瑞安的历史文化保护有了更清晰的“物理标识”，更标志着这座千年古县在系统性守护城市文脉、激活老街区当代生命力方面迈出了关键一步。

7月28日，在会文里历史文化街区入口处，新落成的石碑吸引了不少市民驻足观看。“以前只知道这里是老街区，现在有了这块碑，哪里是保护范围、有什么历史故事，一看就明白了。”一位居住在附近的老人感慨道。

铭文勒石，以传久远。近日，随着忠义街省级历史文化街区标志牌上墙悬挂，会文里、西山、丰湖街三个省级历史文化街区石碑同步落成，瑞安四个省级历史文化街区正式有了“身份证”。这不仅意味着瑞安的历史文化保护有了更清晰的“物理标识”，更标志着这座千年古县在系统性守护城市文脉、激活老街区当代生命力方面迈出了关键一步。

历史文化街区，是瑞安千年文脉的“活态史书”。忠义街的书香文脉、会文里的市井记忆、西山麓的近代遗存、丰湖河畔的商贸旧影，共同构成了瑞安作为“东南小邹鲁”的丰富历史与独特文化。2020年4月，这四个街区经浙江省政府公布为省级历史文化街区，街区内文物古迹众多，传统格局保存完好，是瑞安城市发展演变和传统风貌延续的珍贵历史见证。

“这项工作不是终点，而是活态保护的起点。”市住建局相关负责人表示，此次设置的历史文化街区保护标志牌，根据各街区入口条件采取了因地制宜的设置方式，其中，忠义街采用不锈钢喷漆标志牌上墙悬挂，会文里、西山、丰湖街三处则采用耐久性石材雕刻立碑。每块标志牌均清晰标注了街区名称、街区简介、保护范围及公布时间，让保护边界一目了然，也让历史文化保护意识从文件规定转化为街头巷尾可感可知的行动自觉。

近年来，瑞安在历史文化保护上探索出“微改造、精提升”的路径，在保留原住民生活气息的同时，引入非遗展示、文创空间等新业态。眼下，市住建局正加快出台《瑞安市历史文化名城保护管理办法》，从制度层面明确保护责任与要求；市资规局同步推进规划建设审批相关办法的制定，以严格管控街区建设活动。在夯实制度基础的同时，我市积极探索历史文化街区保护与文旅融合发展的新路径，让老街区在留住城市记忆的同时，逐步焕发新的活力。

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原标题： 为千年文脉“树碑立传”！瑞安四个省级历史文化街区有了“身份证”

记者 陈丹丹 通讯员 林开扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com