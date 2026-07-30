潮新闻 2026-07-30 09:26:40

这是该会议首次走出国门、登陆海外，来自中国、美国、新加坡、英国、日本、法国、泰国、澳大利亚等全球37个国家和地区的专家大咖、产业领袖及菁英人才等齐聚一堂，共话全球眼健康事业高质量发展。

7月24日至26日，由温州医科大学附属眼视光医院主办的视觉健康创新发展国际论坛（Vision China）暨中国眼谷·国际眼科创新药械展在新加坡新达城会展中心举办。这是该会议首次走出国门、登陆海外，来自中国、美国、新加坡、英国、日本、法国、泰国、澳大利亚等全球37个国家和地区的专家大咖、产业领袖及菁英人才等齐聚一堂，共话全球眼健康事业高质量发展。

视觉健康创新发展国际论坛（Vision China）在新加坡举办。受访者供图

视觉健康创新发展国际论坛2014年诞生于温州，已在成都、深圳、杭州、北京、青岛等国内各地成功举办过13届，是目前国内眼健康领域参会人数最多、影响力最大、美誉度最高的盛会之一。

此次同时展出的中国眼谷·国际眼科创新药械展（EDDI）是中国首个由本土单位主办、在海外落地并拥有完整自主办展权和知识产权的眼健康专业产业展。大会与新加坡国家眼科中心（SNEC）35周年国际会议、第八届亚太青光眼大会（APGC）同期举行，三大顶尖学术盛会共吸引超5000人参会，邀请1400余位眼视光领域国内外专家学者，带来60多场专业学术会议及论坛，超百家企业联合参展。

视觉健康创新发展国际论坛（Vision China）在新加坡举办。受访者供图

大学组委会主席、温州医科大学附属眼视光医院终身名誉院长、中国眼谷理事长瞿佳教授表示，本次大会具有里程碑式的意义，依托温州医科大学眼视光体系和新加坡国家眼科中心等国内外顶尖学术、临床与产业资源，将会展深度联动，搭建起中国眼健康创新成果走向国际的核心桥梁。

清华大学医学院院长、清华大学副教务长黄天荫教授也在开幕致辞中强调，转化医学是连接基础研究与临床实践的关键桥梁，亚洲眼健康领域的区域优势亟待转化为全球影响力。

主旨演讲环节，海内外权威专家轮番登台，分享前沿科研成果与行业实践。清华大学医学院院长‌、‌英国皇家学会院士黄天荫教授围绕转化医学生态系统构建，完整拆解从基础科研到落地应用的全链条转化模式；中国工程院院士、国际眼科科学院院士王宁利聚焦眼科临床研究最新进展展开深度解读；以色列特拉维夫大学Michael Belkin教授推介全新自动化青光眼激光诊疗技术，介绍视网膜成像、视神经保护领域科研突破；温州医科大学吕帆教授系统分享我国眼视光学科建设体系以及近视防控可复制、可推广的中国方案，多元思想碰撞凝聚行业共识。

圆桌论坛。受访者供图

圆桌论坛以“眼健康的亚洲经验：区域优势如何转化为全球影响力”为主题。海内外学界专家、药企器械企业负责人、行业咨询从业者相聚，围绕亚洲近视防控、青光眼诊疗、数字眼健康疗法等成熟经验，探讨标准化建设、产业化落地与跨境合作路径，一致认为依托丰富临床数据夯实区域优势，通过国际协作赋能全球眼健康发展，是行业未来核心方向。

现场还举办多场眼健康合作签约仪式。新加坡眼科研究所与中国眼谷签署战略合作协议，亚洲眼视光执业管理协会同中国眼谷敲定合作备忘录，双方将携手共建亚洲眼健康国际专家共识。新加坡国家眼科中心首席执行官Aung Tin教授回顾中新长久以来眼科领域友好合作历程，期许双方持续拓宽合作边界。

中国眼谷·国际眼科创新药械展（EDDI）。受访者供图

开幕式后，与会嘉宾共同参观了展区。此次展会为期3天，覆盖眼科创新药物、眼科手术及植入器械、近视防控与视光产品、眼科设备与精准诊断、数字疗法与视觉训练、眼健康营养消费品、临床研究与专业服务七大板块。卡尔蔡司、博士伦、兴齐眼药、欧康维视、鹰瞳科技等国内外100余家眼健康领域头部创新企业集中亮相，吸引了众多国际参会者的关注与问询，充分展现了中国眼健康产业的创新实力。

来 源：潮新闻

原标题： 开启全球化新篇章 温医大眼视光视觉健康国际会议走进新加坡

记者 王艳琼 通讯员 虞瑞龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com