龙湾23家博士后工作站背后的“创新突围”

潮新闻 2026-07-30 09:26:40

博士后工作站的持续扩容，是龙湾高层次人才平台建设成效的集中缩影。截至目前，全区在站博士后37人，已培育出站152人；累计发表高水平论文270余篇，申请发明专利180余件。

日前，杭州电子科技大学温州研究院有限公司迎来里程碑时刻——“浙江省博士后工作站”正式授牌。简单的仪式背后，是研究院发展进程中的里程碑式突破，也是龙湾深化“人才强区”战略、推动数字经济与产业融合发展的又一标志性成果。截至目前，全区已建成博士后工作站23家，其中国家级6家、省级17家，在站博士后37人，规模位居全市前列。

两家工作站，两个“第一”

两个月前，龙湾博士后工作站建设已迎来一次“高光时刻”。5月20日上午，豪中豪健康科技有限公司内，一场授牌仪式同样简朴而热烈。企业捧回“浙江省博士后工作站”牌匾，这是2026年全市第一家新建省级博士后工作站，龙湾为全市高层次人才引育打响了“第一枪”。豪中豪旗下的iRest艾力斯特按摩椅早已走进千家万户，但此次设站绝非简单“挂牌”。企业相关负责人介绍，工作站将整合康复医学、智能算法、机器人控制等前沿技术，主攻智能康复装备、生物力学建模等硬核课题，“推动核心技术从‘跟跑’迈向‘并跑’‘领跑’”。一个多月后，杭州电子科技大学温州研究院接过“接力棒”，成为2026年全市第一家获批“浙江省博士后工作站” 。与豪中豪聚焦健康产业不同，这家研究院瞄准数字经济赛道。授牌仪式一结束，首位进站博士后华玮平便走上报告席，就研究课题作开题报告。从研究背景到技术路线，从关键难点到预期成果，他的阐述条分缕析。经专家组严格评议，一致同意其进站开题申请，意味着研究院在高端人才引育上迈出实质性一步。一家家设站单位的落地，绝非“一挂了之”。在龙湾，每个博士后工作站都有自己的“主攻方向”，与区域产业脉搏同频共振。

从建站到出站，全链路护航

平台建起来，人才怎么引？进来后怎么干？龙湾的回答是一套覆盖“建站、引才、开题、出站”的“四位一体”全链路服务体系。引才先问“源头”。龙湾依托国科温州研究院、温州眼视光国际创新中心等高能级创新平台，联动中国科学院大学、温州医科大学等高校资源，借助专业机构靶向引进博士后人才。目前，在站博士后的“出身”涵盖牛津大学、北京大学、哈尔滨工业大学等海内外知名高校。进站后，如何让人才扎得下、干得好？温大激光院博士后刘洋的经历颇有说服力。进站后，他瞄准激光与电化学复合加工这一行业难题展开攻关，成功突破加工质量不佳和加工深度有限的双重瓶颈，一举拿下国家博士后基金一等资助。他的背后，是龙湾实行的“双导师”联合培养制度——高校流动站导师提供学术前沿指引，企业工作站导师链接产业需求，让科研不“悬浮”，直击生产一线的痛点。真金白银的投入，为全链路服务兜底。对新设国家级、省级博士后工作站，龙湾分别给予60万元、30万元补助；设站单位每招收1名博士后，最高补助30万元。近年来，龙湾博士就业补贴累计覆盖192人，居全市第一；累计兑现博士后相关经费2775万元，仅去年以来就兑现2194万元。“钱花在刀刃上”的效果，直观体现在生产线。温兄控股集团股份有限公司博士后团队改进焊接方法，研制出更高效换热的传热组件及产品；精工阀门有限公司博士后聚焦低温球阀研究，为企业带来新增产值超1000万元，利润达150万元。在龙湾，这样的案例并非孤例，高校流动站与企业工作站“双导师”联合培养，正让科研成果加速从“实验室”走向“生产线”。

从智力引擎，到发展增量

博士后工作站的持续扩容，是龙湾高层次人才平台建设成效的集中缩影。截至目前，全区在站博士后37人，已培育出站152人；累计发表高水平论文270余篇，申请发明专利180余件。更直观的“经济账”是，全区博士后工作站累计研发投入突破3.67亿元，产出技术成果为企业带来的增收超10亿元，覆盖汽车电子、新材料、生物医疗、高端装备、阀门精密制造、新能源等多个领域。高层次人才平台的辐射效应，正加速全域创新生态的形成。这一年，龙湾新申报国家“引才计划”73人、新引育省级以上领军人才16人，申报数、入选数、到岗数均居全市第一。全区企业技能人才总量突破18.3万人，高技能人才占比达34.4%。职业技能等级认定试点企业达101家，年内自主认定技能人才1137人；泰昌集团率全市之先开展中级职称自主评审，全区职称评审申报年均增长率达31.8%。人才势能的持续积累，正转化为创新主体的强劲活力。今年，全区新增国家级专精特新“小巨人”3家，新增省级企业技术中心6家，31个产品纳入省首台（套）推广应用目录。新质生产力加速落子——成功招引国内“具身智能”领域估值第一企业银河通用，签约“工业AI算力中心”和“数采中心”两大项目，总投资超4亿元。今年1至5月，龙湾人工智能核心产业营收达16.9亿元，增长48.1%，体量占全市近三成。从博士后工作站的一枝独秀到创新矩阵的全域铺开，龙湾正以更优生态、更实举措，推动人才“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

来 源：潮新闻

原标题： 龙湾23家博士后工作站背后的“创新突围”

共享联盟·龙湾 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com