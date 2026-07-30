找准赛道，大山里也能搞科创！泰顺这项数据全市第二

温州日报 2026-07-30 09:26:38

上半年，泰顺规上工业研发费用7020万元，同比增长11.2%；2025年全县R&D经费投入同比增长49.03%。全县高新技术企业只有27家——每一分研发投入，都是真金白银地往前迈进。

温州网讯 高新技术产业投资增速冲到全市第二，这不是工业强县的数据，它来自泰顺——温州的经济后发县。

“山区搞科技，先天条件不如人，但找准赛道，照样能跑。”泰顺县科技局党组成员朱柳玲说。

另辟道路

把钱用到刀刃上

“研发对我们来说，不是选择题，是生存题。”纳百川公司的车间里，一条新产线正在调试。企业负责人算过一笔账：山区招人难、物流贵，产品不做差异化，根本没有活路。这家企业正在申报省级重点企业研究院，同步申报省级企业研究院的还有壹德新材料、泰芯电子。

纳百川新能源股份有限公司

数据印证了这股劲头。上半年，泰顺规上工业研发费用7020万元，同比增长11.2%；2025年全县R&D经费投入同比增长49.03%。全县高新技术企业只有27家——每一分研发投入，都是真金白银地往前迈进。

但光有研发的决心还不够。在别人跑得快的赛道上硬拼，山区吃亏。泰顺的打法是：另辟一条路。

生物育种领域，泰顺拿下一张重量级入场券——入选全国AI+生物育种创新中心，建成全省唯一聚焦奶牛种业的农业农村部企业重点实验室。总投资1.5亿元的国家奶牛育种创新能力提升项目已经启动，目标很明确：突破基因组选择、精准选配等核心技术，提升本土种公牛自主培育能力。

低空经济赛道上，泰顺获批全省“先飞区”试点。山区地形复杂，恰恰成了低空物流、应急救援、农林植保的天然试验场。泰顺瞄准山区低空经济场景创新策源地，开始布局。

泰顺的思路很明确，不跟工业强县比体量，比的是谁更懂山区场景。

教授进了车间

难题有了答案

泰顺没有高校，怎么补短板？“科技副总”是突破口。

省级“科技副总”孙伟博士入驻泰芯电子后，一头扎进车间。他攻克了微型振动传感器精密微动弹簧的设计难题，用微米级光刻工艺做出巴掌大小的精密传感产品，又搭建了全自动生产线。一年下来，为企业新增上千万元效益。

这样的“科技副总”，泰顺累计选派了18名，不占编制、不领薪酬，专职破解一线技术难题，续聘率100%。

另一支力量是科技特派员。省级特派员周伟博士扎根中济生物，建起4万平方米智慧育苗大棚，带动2250亩中药材基地，把种植、研发、加工、销售串成完整产业链。

泰顺还有个亮眼成绩——大孵化器集群建设，三项核心指标完成率居全市前列。眼下，全县10个孵化载体、19万平方米孵化空间里，276家企业在孵，超2000名科创人才汇聚。

泰月湖智创科技园、滨泰共富数字经济产业园正全力争创省级孵化器。泰顺的思路很清晰：不撒胡椒面，集中资源搞出几个真正能孵化企业的空间。

“山区搞科创，确实难。”朱柳玲说，“但只要方向对、脚步实，小县也能跑出自己的路。”

来 源：温州日报

原标题： 找准赛道，泰顺大山里也能搞科创

高新技术产业投资增速全市第二，R&D经费增长近五成

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com