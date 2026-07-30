温州日报 2026-07-30 08:09:00

昨天下午，“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛在温州园博园山水中国馆拉开帷幕。这场全民音乐盛事旨在为歌唱爱好者搭建梦想舞台，更意在通过赛事引流激活文旅消费，奏响新大众文艺与城市发展深度融合的夏日交响曲。

温州网讯 昨天下午，“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛在温州园博园山水中国馆拉开帷幕。这场全民音乐盛事旨在为歌唱爱好者搭建梦想舞台，更意在通过赛事引流激活文旅消费，奏响新大众文艺与城市发展深度融合的夏日交响曲。

启动仪式在主题曲《永远瓯K》的旋律中拉开序幕。12支县域战队的啦啦队与歌手同台互动，瞬间点燃了现场的热情。随后发布的赛事动画宣传片与城市宣传片，生动诠释了“让每一种声音都被听见”的办赛初心。

本次赛事分设县域团体积分赛和全民个人街巷赛两大板块，独立竞技、分别评奖。在团体赛中，全市12个县（市、区）分别组建了以本地文旅IP命名的战队，如鹿城“海丝朔门战队”、乐清“雁山战队”、泰顺“廊桥潮音战队”等，每队6人，由4名实力选手、1名领队和1名网络达人构成，将代表家乡为荣誉而战。启动仪式现场，12支战队领队接过战旗，通过抽签确定了首轮晋级赛的出场顺序，一声声豪迈的参赛宣言响彻场馆，彰显出为家乡而战的昂扬斗志。

个人赛则彻底打破地域界限，面向全国敞开大门。赛事创新推出“一张身份证、一张票”的便捷参赛机制。本地市民凭身份证即可报名，外地来温人员凭身份证及来温交通凭证即可登台竞演。这意味着，无论是凭一张动车票远道而来的游客，还是手持毕业证踏上社会的青年，都能在温州的街头巷尾找到属于自己的麦克风。8月2日起，线上海选通道将开启，选手发布带官方话题的演唱视频即可参与；线下还将在市区公园路、梧田老街等特色点位设置“瓯K”巴士和露天舞台，让歌声真正走进城市生活。

整个赛程贯穿夏秋文旅旺季，从7月下旬持续至10月上旬。选拔赛结束后，市级比赛将历经多轮晋级赛和创新的擂台复活赛，9月26日将在园博园崖壁剧场迎来总决赛暨“瓯K”嗨FUN盛典。大赛设置了丰厚的奖金激励，团体赛冠军可获5万元奖金，个人赛冠军奖金为3万元。更为重要的是，所有获奖选手将入选温州市新大众文艺人才库，优先推荐参演省市级文艺活动，优质原创作品还将录制专辑并上线主流音乐平台，为民间音乐人才铺设长效成长通道。

本次大赛由中共温州市委宣传部、温州市新闻传媒中心、温州市文广旅局联合主办。

来 源：温州日报

原标题： 唱游温州 瓯K一夏

2026温州城市歌王“瓯K”大赛热力启幕

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com