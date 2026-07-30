温州都市报 2026-07-30 08:18:32

项目打造了全国普高校园首个国家认证的健康建筑，以及全国普高校园首幢国家认证的“零能耗建筑”两项国家级标杆成果，为全省绿色低碳校园和健康校园建设提供了可复制、可推广的“温州样本”。

温州网讯 7月27日上午，温州中学扩建项目移交仪式在温州中学南湖校区举行。

本次扩建项目总用地面积30.62亩，总建筑面积达4.48万平方米，总投资约2.72亿元。项目于2024年8月28日正式开工，2026年6月完成竣工验收备案，建设全程历时仅一年半，刷新了全市同类教育基建项目的建设速度纪录。

项目打造了全国普高校园首个国家认证的健康建筑，以及全国普高校园首幢国家认证的“零能耗建筑”两项国家级标杆成果，为全省绿色低碳校园和健康校园建设提供了可复制、可推广的“温州样本”。

作为温州市应对普高学龄人口峰值、补齐优质学位短板的关键民生工程，温州中学扩建项目是我市普通高中教育提质扩容、优化教育资源布局的重要成果。此次移交仪式的顺利举行，意味着项目正式从建设交付阶段转入校园办学管理阶段，将为温州优质普通高中教育发展夯实根基，助力百年名校持续提质升级、高位领跑，为进一步擦亮“好学温州”教育金名片，打造教育新高地提供坚实的硬件支撑。

来 源：温州都市报

原标题： 两项国家级标杆成果落地温州中学新校区

全国普高校园首个国家认证健康建筑 全国普高校园首幢国家认证“零能耗建筑”

本文转自：温州新闻网 66wz.com