两项国家级标杆成果落地温州中学新校区
温州都市报 2026-07-30 08:18:32
项目打造了全国普高校园首个国家认证的健康建筑，以及全国普高校园首幢国家认证的“零能耗建筑”两项国家级标杆成果，为全省绿色低碳校园和健康校园建设提供了可复制、可推广的“温州样本”。
温州网讯 7月27日上午，温州中学扩建项目移交仪式在温州中学南湖校区举行。
本次扩建项目总用地面积30.62亩，总建筑面积达4.48万平方米，总投资约2.72亿元。项目于2024年8月28日正式开工，2026年6月完成竣工验收备案，建设全程历时仅一年半，刷新了全市同类教育基建项目的建设速度纪录。
项目打造了全国普高校园首个国家认证的健康建筑，以及全国普高校园首幢国家认证的“零能耗建筑”两项国家级标杆成果，为全省绿色低碳校园和健康校园建设提供了可复制、可推广的“温州样本”。
作为温州市应对普高学龄人口峰值、补齐优质学位短板的关键民生工程，温州中学扩建项目是我市普通高中教育提质扩容、优化教育资源布局的重要成果。此次移交仪式的顺利举行，意味着项目正式从建设交付阶段转入校园办学管理阶段，将为温州优质普通高中教育发展夯实根基，助力百年名校持续提质升级、高位领跑，为进一步擦亮“好学温州”教育金名片，打造教育新高地提供坚实的硬件支撑。
来 源：温州都市报
原标题： 两项国家级标杆成果落地温州中学新校区
全国普高校园首个国家认证健康建筑 全国普高校园首幢国家认证“零能耗建筑”
全国普高校园首个国家认证健康建筑 全国普高校园首幢国家认证“零能耗建筑”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全国网媒一线问“新” 温州答“变”见未来社会07-29
-
“后园博时代”，温州园博园如何实现可持续发展？代表在线07-29
-
走访两处老旧小区，看楼栋治理中的文明细节社会07-29
-
赋能数智产业合规发展 温州举办新技术新应用与数据合规出境政策法规宣讲会新闻资料07-28
-
43名广西大学生集体留温就业 校长千里“空降”送来毕业证科教文体07-29
-
集温泉康养+森林度假+高端餐饮于一体 永嘉温泉度假综合体现雏形社会07-29
-
60余位温籍文艺家归乡游园博叙乡情 十大项目签约落地科教文体07-29
-
太会玩了！这群温州大学生做的动画电影，拿了省级知识产权大奖社会07-29
-
100岁谢爷爷的“喜乐金寿”社会07-29
-
昨天平阳的雨下出了“倾盆”气势 明天起最高温将重回35℃以上社会07-29