温州日报 2026-07-31 09:03:47

近日，刚归国的市民林先生到该所办理户籍恢复业务，一眼认出接待自己的社区民警金蕾，翻出珍藏十年的合影，道出一段跨越山海、绵延十载的佳话。

温州网讯 一句时隔十年的道谢，一张留存十年的合影，两面文字相同的锦旗，在鹿城区公安分局五马派出所上演了一段双向奔赴的暖心警民故事。近日，刚归国的市民林先生到该所办理户籍恢复业务，一眼认出接待自己的社区民警金蕾，翻出珍藏十年的合影，道出一段跨越山海、绵延十载的佳话。

不久前，林先生回国后前往五马派出所办理户籍相关业务。此前他长期旅居海外，户口已被注销，无法申领居民身份证，线上支付、日常出行处处受限，生活诸多不便。户籍窗口工作人员告知林先生，恢复户口需由社区民警金蕾开展实地走访核查，随即移交相关材料。

听到“金蕾”这个名字，林先生顿觉熟悉，待到与民警见面，记忆瞬间清晰。他当即掏出手机，翻出一张存了整整十年的合影，激动地开口：“金蕾警官！十年前就是你帮的我！”

照片定格十年前的场景：彼时的林先生家人与金蕾并肩站立，两人共同举着一面锦旗，“热情服务，为民排忧”八个大字清晰醒目。十年前，身在美国的林先生不慎遗失护照，滞留海外无法回国，情急之下只能委托国内叔叔到派出所办理护照遗失核查手续，当年接待群众的正是时任户籍民警金蕾。

深知异国他乡群众办证的焦灼与难处，金蕾全程细致跟进核查工作。她逐项核对提交材料，多次前往林先生户籍地走访，向邻里、社区干部核实相关情况，出具详实完整的调查报告，高效完成全部核查流程，远在美国的林先生得以顺利补办护照，顺利归国。难题解决后，林先生委托叔叔制作锦旗送至派出所，并拍下合影传回美国。这张照片，林先生先后更换两部手机始终留存。

时隔十年，金蕾已转岗成为社区民警，再次接手林先生恢复户口的核查工作。为完整核实相关情况、补齐审批所需材料，金蕾连续4天开展走访调查，逐项完善手续，林先生恢复户口的申请顺利通过审批。

难题圆满解决，林先生特意定制一面全新锦旗送至五马派出所，锦旗文字依旧是“热情服务，为民排忧”，与十年前那面别无二致。面对金蕾，林先生感慨万千：“十年前是我叔叔替我送锦旗道谢，十年后我亲自上门，把这份谢意送到你手上。”

望着眼前新旧两面锦旗，金蕾坦言，岗位几经调整，岁月匆匆流转，但公安民警为民服务的初心从未改变。相隔十年的两次相助，两面跨越时光的锦旗，是警民同心最生动的见证，也朴素诠释着“人民公安为人民”的不变使命。

来 源：温州日报

原标题： 十年珍藏一张合影 两面锦旗续写警民温情

记者 杜一川 通讯员 唐鹏君

本文转自：温州新闻网 66wz.com