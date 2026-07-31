潮新闻客户端 2026-07-31 09:33:21

面对高温酷暑与客流集中的双重考验，浙江交通集团金温铁道公司依托“温客365”志愿服务站，组织志愿者坚守一线，以精细化、有温度的志愿服务，为南来北往的旅客筑牢安全、舒适、便捷的出行屏障。

吴昱燊 摄

正值暑运出行高峰，学生流、旅游流、探亲流多重叠加，温州火车站人潮涌动。面对高温酷暑与客流集中的双重考验，浙江交通集团金温铁道公司依托“温客365”志愿服务站，组织志愿者坚守一线，聚焦旅客出行难点、痛点、堵点，以精细化、有温度的志愿服务，为南来北往的旅客筑牢安全、舒适、便捷的出行屏障，让炎炎夏日的暑运旅途暖意融融。

跨越数字鸿沟，让银发出行更从容

“阿姨，您把身份证平放在这个扫描区，我来帮您选票。”7月28日，温州站自助售票机前，志愿者俯身贴近一位老年旅客，语气温和而耐心。随着铁路智能化服务全面普及，不少“银发族”面对自助购票、电子客票等新事物时常无所适从。志愿者们主动驻守售票区域，手把手教学——从身份证识别到席位选择，从支付确认到出票提醒，一步步帮老年旅客跨越“数字鸿沟”。面对暑期学生客流激增，他们还靠前协助办理优惠资质绑定，有效压缩了排队等候时长。一次次耐心的指导，换来老人从茫然到释然的笑意，也让智能时代的出行之路不再“无从下手”。

防暑降温送清凉，让应急守护更坚实

7月29日清晨，温州站服务台前志愿者正逐一清点藿香正气水、清凉油等防暑物资，并及时补充至关键点位的急救包中。针对持续高温天气，温州站在重点区域增设安全防护栏和语音提示，关键岗位配备便携式急救包，并与站前派出所建立24小时应急联动机制，确保突发状况快速响应。当天上午9时，一位年迈旅客候车时突感头晕乏力，志愿者携防暑药具迅速赶到，为其涂抹清凉油、递上温水，搀扶至通风处休息，待症状缓解后又护送其优先检票上车，细致入微的守护令家属连连称赞。

暑运期间，金温铁道公司还联合温州仁爱义工协会组织“仁爱金温”志愿服务队，在温州站出站口开展“夏日送清凉”特别行动。“您好，天气热，带上一瓶凉水解解渴！”志愿者们将一瓶瓶矿泉水递到刚下车的旅客手中。一句问候、一瓶清水，让千里奔波的疲惫在抵站的瞬间悄然化解。

全流程温情护航，让小候鸟归途更安心

“小朋友，小手握紧扶手带，眼睛看前方哦！”电梯口，志愿者一边帮带娃家长稳住倾斜的行李箱，一边俯身柔声叮嘱乘梯安全。暑期正值“小候鸟”迁徙高峰，温州站推出“定点服务+灵活巡护”模式，为这些小旅客提供从候车引导、重点帮扶、安全劝导到站车交接的“点对点”全流程守护。志愿者们化身“临时家长”——候车厅里，帮独自带娃的宝妈搬起沉重行李，一路护送进站；检票口前，他们牵起一双双小手，直到“小候鸟”稳稳落座。每一次俯身、每一声叮嘱、每一程陪伴，都是归途中最踏实的依靠。

吴昱燊 摄

从晨曦微露到夜幕降临，从售票机旁一遍遍耐心讲解，到出站口一份份清凉祝福，再到电梯口一次次小心搀扶——志愿者们用汗水与微笑，把暑运的“高温”化作真切可感的温度，镌刻在每一位旅客的奔赴与归程之中。

“温客365”不仅仅是一个志愿服务站的名字，更是一份全年无休的承诺——365天，天天有温度；365天，天天在守护。从跨越数字鸿沟的耐心指导，到防暑降温的应急守护，再到“小候鸟”归途的全流程护航，金温铁道公司用精细化、有温度的志愿服务，让“志愿红”成为暑运旅途中一道最动人的风景线。

暑运还在继续，温情永不落幕。下一步，金温铁道公司将持续擦亮“温客365”志愿服务品牌，不断拓展服务内涵、提升服务品质，让每一位旅客的出行之路不仅有速度、有精度，更有温度。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 暑运护航！温州站“志愿红”温暖出行路

作者 吴昱燊 共享联盟·金温铁道公司 范凡 姜亮

本文转自：温州新闻网 66wz.com