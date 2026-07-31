温州日报 2026-07-31 09:08:26

今年7月至9月，中国国家话剧院再度携手温州高新文化广场，推出2026“国话戏剧数字院线”展映季。

温州网讯 温州观众在家门口就能享受国家级话剧盛宴。继去年夏天中国国家话剧院“CNT现场”高清展映季引发观演热潮后，今年7月至9月，中国国家话剧院再度携手温州高新文化广场，推出2026“国话戏剧数字院线”展映季。八部国话口碑佳作经过重新遴选，以数字影像的形式在小剧场陆续展映，打破时空界限，让舞台艺术“活”在温州。

本次展映季既保留了去年口碑爆棚的返场之作，也重磅引入了全新剧目。其中，由李敖同名小说改编的《北京法源寺》已于7月25日率先亮相，以“庙堂高耸，人间戏场”的哲思带领观众回望历史；接下来，《狂飙》《明——明朝那些事儿》《西哈诺》《大宅门》《英雄时代》《赵氏孤儿》《苏堤春晓》七部剧目还将陆续上演，涵盖历史、爱情及英雄主义等多重题材。

数字技术让话剧艺术突破了传统剧场的物理限制。据悉，为了让高雅艺术真正走近市民，本次展映不仅延续了高清数字放映标准，更拿出了十足诚意——单场票价定为68元和88元，同时开票日起2周内可购买“4部连看”超值套票，仅需198元即可兑换任意场次原价88元的演出票4张。

事实上，这种“好戏直达”的模式正在温州落地生根。温州高新文化广场运营方介绍说，广场是全程跟着中国国家话剧院的项目一同推进的。“这个项目去年才第一次推出试水，市场反响很好。后续应该每年都会举办，我们紧跟国话安排，也会持续开展系列展映活动。”这也意味着，“国话戏剧数字院线”有望成为温州常态化的城市文化品牌，未来将有更多国家级乃至世界级的戏剧资源通过光影桥梁与本地观众年年相约。

在展映季如火如荼开展的同时，温州高新文化广场·大剧院的暑期演出同样好戏连台。7月至8月间，十部多元剧目横跨街舞、亲子、喜剧、音乐会、芭蕾及音乐剧等多个门类。从芭蕾舞剧《白雪公主》，到寓教于乐的儿童舞台剧《米小圈之李白白不白》，再到跨界人气歌手吴宣仪参演的原创音乐剧《她的海》，不同圈层的艺术供给正持续点亮城市夏夜。

从数字高清影像到剧场内跃动的多元现场，这个夏天，温州高新文化广场正以密集的文艺供给，邀请市民共赴一场跨越古今中外的文化远航。目前，2026“国话戏剧数字院线”展映季及暑期演出所有剧目均已全面开票。

来 源：温州日报

原标题： 好戏年年见 2026“国话戏剧数字院线”登陆温州

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com