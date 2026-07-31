开馆一个月吸引近6000人次观展 温州这座艺术馆打开“美”的入口

温州日报 2026-07-31 09:03:45

温州罗丹艺术中心开馆以来，近6000名观众走进这里，结识或重新认识曾经只在书本、图片中见过的罗丹。

温州网讯 “世界上不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”

走进位于鹿城七都的温州罗丹艺术中心，《鲸起穹宇——罗丹中国展》入口处的这句话，在这场展览中有了具象的表达。

昨天，温州罗丹艺术中心开馆满月。展厅内，74件雕塑珍品安静伫立，其中55件为罗丹经典原作，规模与规格在亚洲范围内罕见。作品前，学生支起画板，仔细观察人物的比例、姿态和肌理；年轻人结伴而来，在雕塑前驻足、拍照、交流。开馆以来，近6000名观众走进这里，结识或重新认识曾经只在书本、图片中见过的罗丹。

当世界级艺术资源来到温州，当罗丹真迹原作不再只是平面的图片，人们愿不愿意走进来？走进来之后，又能从中得到什么？

一个月的时间，答案正慢慢浮现。

“以前要看这样的原作得去巴黎、去上海，没想到今天在温州家门口就能亲眼见到。”现场，来自鹿城的孙女士和姐姐参观结束，很是激动，“得带孩子们再来，一定要再来。”

“很多人知道《思想者》，但对罗丹本人和他的其他作品并不熟悉。”温州罗丹艺术中心馆长沈中杰说。

这在他的意料之内。相比书画，雕塑似乎离普通人的日常更远。“温州观众对落在本地的雕塑展，尤其是西方大师原作展览，过去接触得比较少。”他介绍，开馆初期，不少观众是抱着新鲜与好奇走进展厅的。

陌生，也意味着需要“引路”。

从人物的动作、肌肉和姿态，到作品背后的创作背景、艺术史脉络，现场导览试着把专业的艺术语言转化为普通观众能够理解的表达。有人从“来看看大师真迹”，变成愿意在一件作品前多停留几分钟。

“美育启蒙”也就在这样的过程中发生。这种变化，在学生群体中尤为明显。

“我家乡的孩子终于也可以从小对着罗丹真迹画画了。”这场展览的推动者、温籍旅法“侨三代”吴静格外关注“孩子”这个群体。

开馆以来，不少学校、美术培训机构组织学生来到艺术中心观展。沈中杰介绍，约有七成至八成的美术教培机构提出过临摹需求，希望能让学生在看展之外，进一步开展写生和创作实践。

这也是吴静最看重的一件事。

她说：“国内学习绘画的人很多，但大多都是对着石膏，很少能对着真迹绘画。当创作者看到原作，亲眼见到的线条肌理是完全不同、无法比较的，这也是罗丹艺术中心的意义。”她希望中国的、家乡的观众，尤其是孩子，不出国门也能从小看到雕塑真迹，开阔艺术眼界。

展厅里的雕塑，不只是“被观看的作品”，也成了孩子们面对面的老师。

让艺术真正进入生活，也是温州罗丹艺术中心希望长期坚持的一件事。

开馆一个月里，这里接待过从千里之外奔赴而来的专业观众，也有戴斗笠过来的七都原住岛民，更多的是正值暑期的学生群体。

今年8月至11月，艺术中心计划推出系列公益艺术讲堂和沙龙，内容涵盖油画、雕塑、策展、艺术金融等领域，并邀请张彪、王兆中等艺术家、策展人、画廊主理人等来温交流。

从一场展览到公益讲堂，从学生临摹到专业交流，艺术馆的功能正在一点点从“展厅”向“公共文化空间”延伸。

作为国内第二家、地级市首家由法国罗丹博物馆官方授权的专属常设专业场馆，温州罗丹艺术中心落地之初便承载着连接温州与国际艺术世界的期待。

据沈中杰透露，目前，艺术中心正在与清华大学艺术博物馆洽谈巡展合作，计划推动部分作品赴北京展出。与此同时，法国罗丹博物馆方面也希望以罗丹艺术为素材，鼓励中国青少年创作，并组织作品赴法交流展示。

一座民办艺术馆，不只把国际艺术作品“摆进来”，还在努力把艺术教育、艺术交流和文化生活“留下来”——这或许就是罗丹艺术中心能够带给这座城市更长久的价值。

来 源：温州日报

原标题： 开馆一个月吸引近6000人次观展，学生、游客、岛民纷至沓来

一座艺术馆，打开“美”的入口

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com