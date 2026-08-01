温度新闻综合CCTV 2026-08-01 08:55:00

8月2日20:00，央视CCTV-9纪录频道将播出纪录片《南戏九百年》两集连播，带你读懂中国戏曲的根脉与传承力量！

溯流九百载，寻访中国戏曲的源头，展现古老南戏在新时代的创造性转化，见证百戏之祖生生不息的千年回响。8月2日20:00，CCTV-9纪录频道播出纪录片《南戏九百年》，敬请期待！

据悉，两集纪录片《南戏九百年》，由中央广播电视总台影视剧纪录片中心、中共温州市委宣传部、温州市新闻传媒中心联合摄制。

上集以现存最古老南戏《张协状元》为引，从王国维的推测到《永乐大典》的惊世发现，揭开“南戏故里在温州”的历史真相，并记录永昆、瓯剧在当代的守护与新生。下集聚焦“南戏之祖”高则诚与《琵琶记》，讲述这部经典如何从温州走向百老汇，蜚声世界；更以“戏从温州来”系列活动为窗口，展现古老南戏在新时代的创造性转化，见证百戏之祖生生不息的千年回响。

1946年2月6日，在大西洋彼岸的百老汇普利茅斯剧院，一部改编自中国南戏《琵琶记》的英语音乐剧《琵琶吟》，缓缓拉开了帷幕。

△纪录片《南戏九百年》

这是当时演出的珍贵影像，也是中国传统文化西传史上浓墨重彩的一笔。

△纪录片《南戏九百年》

同年秋，音乐剧《琵琶吟》开启了为期9个月的全美巡演，演出的影响力也越来越大。

这份跨越国界的动人魅力，正是源自温州诞生的“南戏”。

△纪录片《南戏九百年》

我们熟知的昆曲、越剧、瓯剧、京剧，千姿百态、各有韵味。但很少有人知道，中国最早成熟的戏曲形态，其实是源自九百年前的温州南戏。

8月2日20:00，CCTV-9《南戏九百年》两集连播，带你了解何为真正的“百戏之祖”！

△纪录片《南戏九百年》

《南戏九百年》梳理了近代学界百年考证的脉络。清末学者王国维深耕戏曲研究，在《宋元戏曲史》中发现大量南曲曲牌早于元杂剧，结合古籍推断南戏诞生更早，却因缺乏早期剧本成为历史悬案。1920年，散落海外的《永乐大典》残卷被发现，其中收录《张协状元》等三部南戏剧本，证实了王国维的推测，将中国戏曲成熟年代从元代上推至南宋。

△纪录片《南戏九百年》

南戏诞生的独特时代环境，也藏着值得探寻的故事。南宋定都江南，温州朔门古港商贸繁荣、社会安定，为文艺发展提供了沃土。

北方艺人南迁，与温州本土艺术交融；当地大量科举落第文人结成书会，专职创作戏曲脚本。南戏拥有生、旦、净、末、丑等完整七大角色体制，故事饱满、受众广泛，贴合温州人文特质，让南戏在民间蓬勃兴起。

△纪录片《南戏九百年》

除溯源考证外，南戏绝境重生的传承历程，更牵动着戏曲人的心。上世纪八十年代“永嘉昆曲”观众流失、剧团解散、传承断层。2000年古本《张协状元》复排，年近六十的非遗传承人林媚媚临危受命担当主演。2005年，对“永嘉昆曲”的保护被纳入浙江非遗保护计划，获得专项拨款与编制扩容，濒危剧种得以稳定传承。

△纪录片《南戏九百年》

1997年温州启动南戏新编工程，经典剧目《荆钗记》经改编打磨，数十年长演不衰、斩获多项大奖，后续陆续推出六部经典南戏作品，让古老戏文适配当代舞台。瑞安文人高则诚创作的《琵琶记》，补齐了南戏的文学短板，正式奠定南戏的主流地位与艺术巅峰。南戏声腔向外传播，逐步演化出昆曲，并深远影响京剧、越剧、黄梅戏等各类剧种，成就百戏之祖的地位。

△纪录片《南戏九百年》

南戏走到今天，在当代传播的语境下，有了全新面貌。2023年央视春节戏曲晚会首次户外落地温州九山书会，原创节目《一梦千年》串联起千年戏曲传承脉络。

△纪录片《南戏九百年》

“戏从温州来”文化周巡演覆盖全国多地。2024年，瓯剧《张协状元》首次登陆巴黎戏曲节，门票迅速售罄，海外分享会场场爆满，让东方传统戏曲美学走向了世界！

△纪录片《南戏九百年》

锁定CCTV-9

8月2日20:00

《南戏九百年》

两集连播

读懂中国戏曲的根脉与传承力量！

来 源：温度新闻综合CCTV

原标题： 从温州唱到百老汇：南戏凭什么火了900年？8月2日央视带你寻找答案！

本文转自：温州新闻网 66wz.com