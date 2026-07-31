25家不合格！2026年温州首批游泳场所水质抽检结果公布

温州晚报 2026-07-31 09:33:21

昨日，温州市疾控部门公布了2026年第一批游泳场所水质抽检结果。截至7月27日，全市共检测水质指标1600项次，合格1537项次，总合格率达96.06%。其中，有25家游泳场所因部分指标不合格被责令整改并立案查处。

温州网讯 昨日，温州市疾控部门公布了2026年第一批游泳场所水质抽检结果。截至7月27日，全市共检测水质指标1600项次，合格1537项次，总合格率达96.06%。其中，有25家游泳场所因部分指标不合格被责令整改并立案查处。

记者从市疾控部门了解到，此次抽检覆盖了全市正常开放的人工游泳场所，重点检测了池水浑浊度、游离性余氯、pH值、菌落总数、大肠菌群、尿素等关键卫生指标。

其中，游离性余氯是泳池消毒效果的核心指标，过低会导致杀菌不彻底，过高则可能刺激游泳者的皮肤和眼睛。在此次抽检中，游离性余氯合格率相对偏低，为90.94%，在25家不合格单位中涉及12家。这意味着部分泳池在消毒环节可能存在氯含量控制不稳定的问题。

菌落总数超标则排在第二位，涉及5家，pH值反映池水的酸碱平衡状态，国标规定须在7.0～7.8之间。pH不合格会影响消毒效果并刺激游泳者皮肤和眼睛。此外，部分单位同时存在多项指标不合格，如苍南梵辰健身（3项）、平阳溪之湾（3项）、龙港海琛体育（2项）、平阳深蓝游泳馆（2项）、龙港雨禾教育科技（2项），说明这些场馆在消毒管理、水质监测、循环过滤等环节存在系统性漏洞。

针对抽检中发现的不合格单位，我市各地疾病预防控制部门已依法予以立案查处，并责令其立即整改。市疾控部门表示，后续将及时进行回访检查，追踪整改措施落实情况，坚决消除卫生安全隐患。

来 源：温州晚报

原标题： 今年温州首批游泳场所水质抽检结果公布 这25家被责令整改立案查处

记者 谢施琦

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