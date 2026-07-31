温州日报 2026-07-31 09:09:51

作为第十五届中国（温州）国际园林博览会的重要公众活动，“百红探园·温州有戏”影像大赛于7月24日随园博会闭幕圆满收官。活动邀请140位网红达人，产出视频超3000条；同时征集参赛作品76件，带动“温州园博会”话题全网播放量突破1.5亿。

温州网讯 作为第十五届中国（温州）国际园林博览会的重要公众活动，“百红探园·温州有戏”影像大赛于7月24日随园博会闭幕圆满收官。活动邀请140位网红达人，产出视频超3000条；同时征集参赛作品76件，带动“温州园博会”话题全网播放量突破1.5亿，成功将园博盛况转化为现象级线上传播事件。

本次大赛由温州瓯瓷产业发展有限公司承接运营。项目以达人探园为主线，以影像大赛为公众参与载体，在园博会举办期间同步推进达人探园、影像大赛及分会场石雕展览等系列活动，通过镜头语言讲述温州园博故事，打造了一场全民共享的视觉文化盛宴。

影像大赛秉持“一人一作”原则，向全网征集摄影与短视频作品，共收到有效参赛作品76件。经专业评审团多轮遴选，最终产生摄影与短视频两个赛道的一、二、三等奖及最佳人气奖，共计11个奖项。7月24日，“全城园博”系列活动成果分享会在温州园博园中国馆举行，主办方于现场为获奖者颁发证书及奖励。获奖作品以独特视角定格了园博园的山水胜景、建筑美学与人文瞬间，成为本届园博会视觉记忆的重要组成。

达人探园板块，项目累计邀请140位网红达人深入主会场及各大分会场进行实地探访与拍摄，累计发布视频超过3000条，拍摄内容覆盖山水风光、夜游场景、东瓯文化、非遗技艺及国际园林风情。其中，全网粉丝近3000万的知名文旅创作者“大冰”应邀进行专题采风，其发布的短视频单条播放量达数百万次，点赞数突破13万，极大拉升了活动关注度。达人矩阵的规模化传播效应，有效将园博盛况从线下延伸至线上，形成了持续的社交话题热度。

在“全城园博”理念指引下，各分会场与主会场形成精彩联动。朔门古港分会场的温州漆器什物铺以“一间漆器铺，千年温州史”为主题，精心复刻30余件历代漆器精品，集中展示26种大漆技法，成为游客感悟温州历史底蕴的热门打卡点。此外，位于园博园桃源里2号馆的“园藏石语”石雕艺术展同期展出，也广受好评，极大丰富了园博会的文化体验。本次“百红探园·温州有戏”项目通过“达人引领+全民创作”的模式，成功将专业展会转化为全民共享的视觉文化事件，为大型展会的社会化传播提供了可借鉴的实践样本。

来 源：温州日报

原标题： 全网播放量突破1.5亿 “百红探园·温州有戏”收官

作者：山谷

本文转自：温州新闻网 66wz.com