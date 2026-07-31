温州日报 2026-07-31 09:03:46

7月29日，“诗路赏永嘉·暖驿惠万家”暑期高速公路服务区消费季活动开展。活动设置10个公益摊位，将交通安全、文旅推介、农特产品展销、消费维权等内容“搬”进服务区，让“过路客”有机会变成“旅游客”“消费客”。

温州网讯 “听了介绍，想带家人去楠溪江玩了！”7月29日上午，诸永高速永嘉服务区大厅内，麦饼、桥头鸭掌、锦粉饺等特色美食香味四溢，芙蓉古村、楠溪山水等文旅线路错落展示。上海游客刘女士被精美的古村地图吸引，停下脚步——原本只是途经服务区歇脚，如今多了一份深入游玩的期待。

当天，“诗路赏永嘉·暖驿惠万家”暑期高速公路服务区消费季活动在此开展。活动紧抓暑期亲子游、研学游和短途自驾客流高峰，设置10个公益摊位，将交通安全、文旅推介、农特产品展销、消费维权等内容“搬”进服务区，让“过路客”有机会变成“旅游客”“消费客”。

“我是永嘉本地人，这个麦饼很地道！”在农特产品展位前，柯女士连连称赞，不少外地游客也驻足品尝、选购。永嘉县市场监管局精选麦饼、老酒汗、锦粉饺、鸭掌、豆腐干等“浙产好食品”集中展销。对于游客，这是一次旅途中的新鲜体验；对于乡村产业，则多了一个展示特色、拓展销路的窗口。

“以前游客到了永嘉才能接触当地特色，现在服务区就能先尝、先买，还能顺便了解永嘉有什么好玩的。”现场工作人员介绍。永嘉服务区是诸永高速重要节点，日均车流量超7000车次，借助这一客流优势，将特色农产品和文旅资源前置到游客“眼前”，有效打通了交通客流向文旅消费的转化通道。

“如在高速上遇到险情，可拨打电话12122。”活动现场，浙江交通集团永嘉收费中心所向过往游客宣传暑期高速行车安全知识；永嘉县市场监管局开展食品安全宣传和消费维权咨询，引导游客放心消费。

据市交通运输局介绍，这个暑期，温州将全面铺开交旅融合服务区场景。永嘉、陶山服务区率先示范，南浦溪服务区“驿网有爱·情暖拥军”、温州服务区“跟着交通去旅行”等活动将紧随其后，全市27个服务区（停车区）全面联动。

随着更多农特产品、文旅线路和惠民服务进入高速服务区，交通与文旅、农业、消费之间的连接更加紧密。高速公路正从连接城市与景区的通道，变身撬动消费、带动增收、展示地方文化的“风景线”。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉味道“香”上高速 消费季活动让“过路客”变“旅游客”

记者 刘欣瑜 实习生 祁思彤

本文转自：温州新闻网 66wz.com