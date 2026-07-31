上海、宁德、杭州、台州人，温州邀您“免费游”
温州网讯 即日起到12月31日，凭上海市、福建省宁德市、浙江省杭州市和台州市四城身份证，可享受温州23家景区（景点）免首道门票或五折优惠，酒店、民宿、游船、非遗全线放价。
每个周一至周四（节假日除外），带上这张“通行证”，花小钱、看大景、不扎堆，主打一个“会玩的人先享受世界”。
优惠内容如下：
雁荡山的三折瀑、显胜门，楠溪江的苍坡古村、石门台、崖下库、丽水街、芙蓉古村，洞头的望海楼、半屏山，瑞安的花岩国家森林公园、九珠潭，泰顺乌岩岭等23家景区（景点）上榜，其中：
15家国有景区（景点）免首道门票；
2家国有景区（景点）联动互抵首道门票，买刘伯温故里景区门票就送铜铃山森林公园门票，买铜铃山也送刘伯温故里，买一送一，不纠结；
还有龙麒源、白鹤山庄等6家民营景区（景点），或免票或五折，一同发力推出惠游举措。
住也不心疼。全市41家酒店和民宿集体放价：泰顺司前大酒店低至139元，洞头霓好民宿直接打7折……多数酒店餐饮还能打折，泰顺大峡谷温泉度假村推出夏日消暑套餐，含景观房、早餐、游泳和温泉，超值福利等你解锁。
想玩点不一样的？“塘河夜画”游船从168元降到125元，园博园游船全线5折；洞头捏海陶打7.5折、做螺钿打8折，瑞安东源村木活字印刷体验免费，蓝夹缬手帕体验只要30元，花杯奶茶钱，带走一件亲手做的非遗伴手礼。
来 源：温州晚报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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