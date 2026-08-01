苍南队力克瓯海队，拿下温州赛区首张省级争霸赛门票

温州新闻网 2026-08-01 21:26:00

温州网讯（记者 潘涌燚）8月1日19点30分，浙BA温州预选赛半决赛在苍南县体育中心体育馆打响。分属A、B两组的苍南队与瓯海队展开强强对话，经过激烈比拼，苍南队以90：68战胜对手，成为温州赛区首支拿到省级争霸赛入场券的队伍。

比赛伊始，瓯海队率先掌握球权，首次进攻未能转化得分。苍南队利用身高优势在内线发起进攻，打出一波7:0的进攻高潮。稳住阵脚的瓯海队依靠突破打破得分僵局。随后苍南队稳扎稳打，接连通过罚球、外线远投、防守反击持续扩大领先优势。首节战罢，苍南以30:13领先。

次节再战，苍南队林元浩通过罚球和抢断反击频频得分。瓯海队面对高压紧逼，迅速回敬三分，两队你来我往，十分激烈。战局陷入胶着之时，苍南队通过连续拼下前场篮板，帮助球队拉开分差。乘势而上的苍南队持续发力，苍南队的王正尧上演快攻暴扣，雷鸣三分如雨下，仿佛变身个人秀场。瓯海队则依靠潘炯坤的得分支撑。半场结束，苍南队建立了28分的领先优势。

易边再战，双方开局多次进攻均未能得分。此后苍南队依托篮板优势不断冲击内线，进一步巩固场上优势。进入末节，苍南全队此后外线手感火热，连续命中三分球。终场哨响，苍南队以90:68击败瓯海队，率先锁定晋级省级争霸赛名额，充分展现出“南哥”的强劲实力。

8月7日19点30分，在温州体育中心体育馆，苍南队将迎战鹿城队VS瑞安队的胜者，决出浙BA温州预选赛的冠亚军。

（图片由苍南县委宣传部提供）

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