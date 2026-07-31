泰顺县福庆桥发生局部陷落 当地多部门第一时间开展应急处置

温州新闻网 2026-07-31 20:33:50

温州网讯（记者 温婉）7月31日，不少网友在社交平台发布消息称，温州泰顺福庆桥遭遇风雨发生坍塌，引发关注。

7月31日下午，温州新闻网记者向泰顺县委宣传部核实获悉，受10级瞬时雷暴大风天气影响，泰顺县南浦溪镇新孙线路边福庆桥发生局部陷落。随后，多部门赶赴现场开展处置。

当天16时许接到群众电话，反映福庆桥出现陷落，南浦溪镇应急部门、专职消防队、派出所、120急救中心第一时间赶赴现场开展处置。目前，一人落水已成功获救，无生命危险；另一人失踪，正在全力搜救中。

根据现场情况，福庆桥一侧桥面发生陷落，陷落部分占整座桥梁的三分之一，陷落的桥体木构件顺着河道漂浮到下游，工作人员同步打捞漂浮构件。

记者了解到，泰顺县气象台2026年07月31日下午连发三条橙色预警：将暴雨黄色预警信号升级为暴雨橙色预警信号，将雷暴大风黄色预警信号升级为雷暴大风橙色预警信号，并发布冰雹橙色预警信号。

据了解，福庆桥是由民间集资新建的景观桥。目前，乡镇部门已开展紧急处置，请广大村民、过往司机主动绕行，远离危险区域，保障人身安全。

本文转自：温州新闻网 66wz.com