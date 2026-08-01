温度新闻客户端 2026-08-01 09:47:51

7月31日，经过近三年的改造提升，承载着温州人夏日记忆的洞头大沙岙海滨浴场正式对外开放。这里不再是“看一眼就走”的观光地，而是一个能让人“留下来过夜”的海岛度假目的地。

温州网讯 7月31日，经过近三年的改造提升，承载着温州人夏日记忆的洞头大沙岙海滨浴场正式对外开放。此次开放最大的变化不在沙滩上，而在沙滩外。过去游客踩沙、游泳、拍照，半天就走；现在悬崖咖啡、室内赶海乐园、海景酒店……一条完整的度假链条已经铺开。这里不再是“看一眼就走”的观光地，而是一个能让人“留下来过夜”的海岛度假目的地。

大沙岙海滨浴场位于洞头仙叠岩（大沙岙）景区内，沙滩呈半环抱形，三面环山、一面临海，沙质为细柔的铁板沙，是温州人夏天常去的玩水地。早年由于缺乏统一管理、配套设施跟不上，游客体验大打折扣。而今，这片记忆里的沙滩以全新面貌回归。

洞头旅发集团党委副书记、副总经理陈东东介绍，此次洞头耗时近3年，总投资5.2亿元对仙叠岩（大沙岙）景区进行全域开发。其中，大沙岙景区单体投入2.13亿元，对原有建筑重新规划提升。此外，仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程长约2.4公里的“东海最美”海上观光列车预计年底前通车，串联山海景观。一系列举措围绕“留下来”重构业态，目标让游客的大沙岙之旅从半日观光转向两日度假。

当天上午10时许，记者踏入焕新后的大沙岙海滨浴场，现场已是一派闲适景象。新中式风格的游客中心和民宿依山而建，两栋建筑围合出一个天然的取景框——站在这里向外望去，碧海金沙豁然入目，视野开阔而震撼。沙滩上，不少游客正嬉戏踏浪，一片欢声笑语。

来自永嘉的丁莹莹带着两个孩子在海边玩沙，她说之前在抖音刷到大沙岙开放的消息，特地从永嘉赶来，“之前好几次想来，都因为景区在改造没玩上，所以这次第一时间就过来了。”一家人玩到中午，孩子们还不肯走，计划晚上住下来。从鹿城赶来的陈开菊带着孙子孙女在沙滩上堆城堡，四年前她也来过，这次再逛了一圈说：“完全变了样，焕然一新，设施服务配套都更好了。”

在南炮台山的崖壁栈道尽头，是“禺海记·悬崖咖啡”。面朝东海，吹着海风，感觉点一杯咖啡就能坐一下午。

升级后的景区餐饮也覆盖了全时段：渔家厨娘黄鱼面等简餐、棠集糖水铺西餐下午茶、“野有食”全日制海鲜餐厅，傍晚还有泳池烤肉剧场。从简餐到大餐、从白天到晚上，都有地方坐、有东西吃。

带孩子来的家庭还有新去处。沙滩边新添1300平方米室内“赶海乐园”，不受天气和潮汐影响，随时都能玩。项目负责人赵昊说：“平时赶海赶不到的八爪鱼、海星，我们这里都有。”

沙滩旁开了“百岛洞头”“百岛潮声”两家文创店，海洋非遗手作、海岛伴手礼琳琅满目。此外，还配备800平方米露天淡水泳池应对涨潮，全新洗浴中心配热水淋浴，景区入口打造旅游综合服务港新增近千个停车位，景区门票仍为25元。

住宿是这次最实质的变化。国内知名民宿品牌“大乐之野”一期15间海景房已投用，推窗见海。山上51间带恒温汤池的木屋酒店9月完工，提升冬季海岛游品质。

本地村民也吃到了红利。景区预计创造超100个就业岗位，优先面向村民。在“百岛潮声”文创店上班的陈甜甜以前在外工作，听说景区升级就回来了。越来越多年轻人来到洞头，在“新景区”找到新事业。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 这次不只看海，洞头大沙岙“换装”归来！

记者 黄伟 黄文盈 通讯员 邵尧烨 陈艳怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com