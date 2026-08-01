穿越15个国家15000公里 乐清小伙从英国开车到中国

温度新闻客户端 2026-08-01 09:42:30

7月17日，乐清磐石小伙倪磊楚驾驶国产新能源车从英国启程，将横穿15个国家自驾归国，15000公里欧亚征途，既是属于他个人的逐梦之行，更是一次向世界展示中国汽车力量的硬核奔赴。

温州网讯 十年前，乐清磐石小伙倪磊楚辞去国企安稳工作，一年踏遍50国，化身环球旅行家，活成无数年轻人向往的自由模样；十年后的7月17日，33岁的他已经去过了111个国家，手握国家B级赛车手执照、已经成长为资深的旅行汽车博主，驾驶国产新能源车从英国启程，将横穿15个国家自驾归国，15000公里欧亚征途，既是属于他个人的逐梦之行，更是一次向世界展示中国汽车力量的硬核奔赴。

7月30日22时，瑞士的天色才缓缓暗下来，倪磊楚一行三人20时结束整日奔袭，停靠在民宿门口，后备箱里装着一些沿途采购的生鲜食材。海外物价高，连日来他们早出晚归，正午只用面包、三明治、饼干草草果腹，唯有晚上停下脚步，自己下厨做一顿中餐，消解长途跋涉的疲惫与乡愁。这是万里归国路上平凡普通的一日，也是这场征途中最真实的缩影。

挑战自己 自驾归国

“7月17日从英国出发到现在，整个行程已走过三分之一。这个夏天，是我人生中热烈且珍贵的。”7月30日，当记者连线远在瑞士途中的倪磊楚，长途奔袭后的他语气依旧满怀热忱。

开启这场万里归途前，倪磊楚的行程早已横跨美洲大陆。7月初，他远赴美国观看NBA季后赛，又奔赴墨西哥感受世界杯的沸腾氛围。赛程落幕，他提前结束海外观赛行程，飞越一万多公里奔赴英国，赶赴全球车迷心中的顶级盛会古德伍德速度节。而此次陪伴他一路向东、踏上归国旅途的国产新能源车，正是本届古德伍德速度节上惊艳全球观众的中国制造车型。

创办于1993年的古德伍德速度节，在英国西萨塞克斯郡古德伍德庄园举行，是全球公认的汽车文化朝圣盛会。区别于常规静态车展，该活动以山地爬山赛为核心，汇聚F1传奇车手、国际一线车企、万千汽车爱好者，现场既有静态展出、老爷车评选，也有动态竞速、新能源技术展示等，是全球高性能汽车展示技术与品牌形象的顶尖舞台。

“往年这里几乎是欧美豪华车、经典超跑的主场，今年，中国品牌成为全场亮眼的焦点。”作为资深车迷、汽车自媒体博主，倪磊楚专程跨过重洋奔赴现场，亲眼见证国产新能源车登陆2026古德伍德速度节，在国际顶级汽车舞台上，向全球车迷展现中国汽车独特的设计美学与原创新能源核心技术。

看完顶级国际车赛，倪磊楚给自己定下一场极具难度、突破自我的人生新挑战：驾车从英国启程，自西向东横穿整个亚欧大陆，全程15000余公里，历时30天自驾归国。

万里试炼 一路闯关

这场万里远征，倪磊楚并非独自前行。原本计划全程同行的团队摄影师，因跨国签证流程受阻，无法如期从国内到英国同步出发，最后两人提前敲定全部行程，约定在欧洲中途会合。于是，倪磊楚率先踏上征途，先独自完成英国出境、跨海渡轮、跨国行车的重重考验，最终在意大利与摄影师顺利碰面，两人并肩携手，共同记录这场独一无二、横跨亚欧的归国远征。

从英国出境到法国那天，倪磊楚上演了一场海陆空全员拉满的极致梦幻行程，这也让他真切体会到跨国远征的辗转与热血。他先从苏格兰飞往英格兰，顺利接过即将陪伴自己万里征途的国产新能源车。取车完毕，他马不停蹄驾车两个多小时，奔赴英国多佛尔轮渡港口。随后驾驶国产豪车开上跨国渡轮，从英国跨海驶入法国海域。登陆法国后，短暂休整、继续奔袭，他又连续驾驶一个多小时，顺利抵达法国贝蒂讷。一天之内，飞行、乘车、驾车、渡海、跨国，海陆空三种出行方式无缝衔接，从英伦半岛奔赴欧洲大陆。

在外人眼中，横穿亚欧是一场浪漫潇洒的跨国自驾之旅。但对倪磊楚而言，这更是一场全方位、高强度、高难度的自我极限试炼。整整15000公里的归国路线，横跨欧洲山地、东欧平原、中亚荒漠，沿途地貌复杂、气候多变、路况未知。他既要穿梭灯火璀璨的异国都市，也要穿越偏僻无人的乡野边境，全程充满不确定性与挑战性。

此外，一路上各国交通规则各不相同，语言沟通存在障碍，跨境支付体系不互通，尤其对新能源车辆而言，沿线充电桩布局稀疏等，增加了长途续航的难度。再加上昼夜时差颠倒、作息混乱、饮食简单凑合、每日长时间连续驾驶，对人的体能、专注力、心态耐力都是极致考验。途中随时可能遭遇极端天气、通关延误等未知风险，每向前一公里，都是一次全新的挑战与突破。

由于跨国出行物资繁多，大件行李、拍摄设备塞满整车后备箱，无奈之下，他们将车内的备胎用安全带固定在后排座椅上，车内空间拥挤狭小。他和摄影师每日清晨七八时便整装出发，借着欧洲漫长的白昼赶路，常常奔波至20时才休整。除了高强度驾驶，倪磊楚还要同步规划跨境路线、核对通关政策、敲定每日拍摄内容、对接各地车友交流行程等，看似自由洒脱的环球远征，背后是日复一日的高强度工作与默默坚守。

明知征途艰险，为何执意出发？倪磊楚给出了答案：“我就是想挑战不可能，突破自己的极限。”倪磊楚坦言，从前的自己爱环游世界、看遍山河，如今他想换一种方式奔赴远方。这场万里远征，不止是一场回国之旅，更是一场双向奔赴的挑战：一方面极限测试国产新能源汽车在复杂路况、多国气候、多元补能环境下的可靠性、稳定性和耐久度；另一方面，他想以车轮为媒、以自驾为桥，主动走出舒适区，直面未知风险与旅途艰辛，在万里征途之中磨砺心性、突破自我。

更重要的是，他希望用这场实打实的硬核远征，一路向东、一路传播，让沿途十余国的外国车友、普通民众，目睹中国汽车的硬核实力、中国智造的科技底气，看见中国年轻一代敢闯敢拼、不畏挑战的追梦姿态。

以车会友 山海相逢

以车会友，是倪磊楚此次亚欧万里归途的核心主题。深耕旅行、汽车领域多年，积累了遍布全球的博主与车友人脉，每途经一国，他都会邀约当地华人旅行博主、车友结伴同行，沿路畅谈汽车文化、共赏异域风光，将孤单长途自驾化作一场跨越国界的老友相聚。除此之外，他还自费邀约国内汽车博主远赴欧洲，一同见证这场横跨亚欧的国产汽车远征挑战。

一路向东，他邂逅不少志同道合的追梦人，令他印象最深的便是在英国相遇的中国好友凯迪。凯迪是知名旅行博主，踏遍上百个国家后，考取航海资质，扬帆远航。去年她报名参加2025-2026克利伯环球帆船赛，历时329天、航程44000海里，她驾驭中国制造的“青岛号”完成环球航海壮举，是第二位完成该项赛事全程环球航行的华人女性。

航海征程刚落幕，凯迪在英国朴茨茅斯休整，恰巧与前来参加古德伍德速度节、筹备亚欧自驾归国之旅的倪磊楚相逢。一个驾乘中国制造帆船驰骋远洋，一个驾驶国产新能源汽车横穿亚欧，两场远征遥相呼应。二人围绕“环球自驾和环球帆船哪个更酷”展开交流，陆地车轮与海上白帆相映成趣，既展现当代青年追逐梦想、勇于挑战的姿态，也向世界传递中国制造的力量。

离开英国、驱车驶入法国境内时，倪磊楚再度遇见古德伍德速度节上结识的赛车手韩岑宇，并邀约他结伴同行一段路程。7月25日，车子抵达意大利北部风光旖旎的科莫湖时，国产新能源车精致的外观、领先的新能源技术迅速吸引不少当地民众驻足围观，不少人近距离体验、主动询问车辆性能，倪磊楚主动拉开车门，细致讲解全车按摩、车载冰箱等海外车型少见的智能化配置。一系列领先的自研科技让围观的民众连连惊叹，他们争相上车体验感受中国智造的独特魅力。

漫长旅途里，同胞与异国友人的善意不断治愈路途疲惫。当天，他们还偶遇一名在当地经营中餐馆的温州同乡。老乡见到他们格外热情，执意邀请一行人进店用餐，倪磊楚担心给对方增添负担，几番委婉推辞。最后老乡特意送给他们可乐、三明治等。旅途中，只要途经海外中餐馆，店家总会主动围拢过来，打量这台悬挂中国绿牌的国产新能源车，主动询问车辆性能，还时常免费赠送饮品、特色小菜。一台国产新能源车，化作横跨万里山海、连接海内外同胞的温暖纽带。

车子行进至意大利东部多洛米蒂山区时，倪磊楚顺路拜访常年旅居海外、仅春节偶尔回乐清探亲的叔叔。从前外出旅行，都是叔叔一家人热情招待他，此番自驾登门，倪磊楚提前采购满满一车礼品。当车辆驶入小镇时，亮眼的车身迅速吸引当地居民目光，有外国友人主动请求体验兜风，倪磊楚便驾车带对方穿行小镇，结束后对方又骑上自行车，带他游览小镇风光，以车为桥梁拉近异国情谊。

“行程中，不少海外华人在路上看见我们这台挂着中国绿牌的汽车，漂泊的乡愁都能减半。”倪磊楚感慨，在海外能够见到大量外销的中国车企车型，可带着国内牌照远行万里的车子，并不多见。

前路还有奥地利、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、俄罗斯、哈萨克斯坦，最后到达中国新疆霍尔果斯等漫长路段等待穿行，30天的亚欧征途尚未落幕。倪磊楚将继续驾驶国产新能源车一路向东，把中国制造的故事，传遍亚欧大陆沿途每一座城市。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 穿越15个国家15000公里 乐清小伙从英国开车到中国

乐清市融媒体中心记者 汤琴 杨海虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com