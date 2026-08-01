潮新闻客户端 2026-08-01 10:29:33

近日，温州市儿童观察团的20名成员走进“中华诗词之村”永嘉县鹤阳村，开展“童心共携手 友好话未来”暑期关爱结对研学实践活动。

受访者 供图

带着精心准备的礼物与满满的诚意，近日，温州市儿童观察团的20名成员走进“中华诗词之村”永嘉县鹤阳村，开展“童心共携手 友好话未来”暑期关爱结对研学实践活动。孩子们在互动陪伴中结下深厚友谊，让儿童友好的理念在乡村生根发芽。

当天下午，鹤阳村环翠书院内欢声笑语，一场温馨的爱心结对仪式正在进行。市儿童观察团的成员与鹤阳村儿童代表一对一结对，互赠礼物。“我给他们准备了小零食和喜欢的玩具，他们真诚淳朴的笑脸让我觉得既新鲜又亲切。”观察团成员李沐璇说。为了表达心意，观察团成员陈希瑞和伙伴们在每个礼物箱上都手绘了图案，他的妈妈还特意准备了裤子和水杯。“希望他们能真切感受到我们的诚意，这里的小伙伴对我们也非常好，赠送的回礼也十分有心。”陈希瑞说。收到礼物的谢玗嫣满脸笑容：“今天收到了很多礼物，课程也很有意思。他们对我们很好，我们也要真诚回馈他们。”

仪式上，爱心家长代表进行了衣物捐赠，双方还举行了暑期公益服务落地签约仪式。随后，一堂“小风车 大梦想”儿童友好科普课堂开讲，孩子们动手制作风车并在户外奔跑放飞，在欢笑中直观感受风力与力学的趣味知识，体验自然与科技的独特魅力。

除了关爱少年儿童，此次活动也将温暖延伸至乡村老人与全体村民。当天上午，观察团成员走访慰问了村内的留守老人。夜幕降临，鹤阳村古槠树广场灯火通明，“欢聚‘艺’夏 情暖鹤阳”暑期暖心关爱文艺演出热闹上演。童声合唱、魔术表演等节目和穿插其中的安全防暑知识问答，为村民们送上了一道丰盛的文化大餐，营造出和谐文明、欢乐温馨的乡村氛围。温州市人力社保局社保中心党组专职副书记、温州市首批文化特派员黄建峰介绍，这是第三次在村里举行暑期活动，希望通过音乐、绘画、手工等各种课程体验，让小朋友们的暑期生活更加丰富多彩。市妇女儿童活动中心副主任王蔚萍介绍，到8月份，他们还会送来包含科技类、心理健康类等为期一周的暑期课程。

以童心为纽带，以友好话未来。据悉，观察团还将依托研学地图开展诗画乡土专题打卡，并前往瓯窑小镇博物馆继续研学之旅。此次暑期关爱结对研学实践活动，不仅让城市少年儿童在走进乡村、体验乡土文化中汲取成长力量，厚植公益向善的情怀，也为乡村儿童送去了实实在在的暖心关爱。城乡少年携手相伴，共同绘就一幅浙里少年共融成长的温暖画卷。

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原标题： 共绘成长画卷 温州儿童观察团走进“诗词之村”

通讯员 胡盈盈 记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com