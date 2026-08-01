潮新闻客户端 2026-08-01 10:33:19

7月30日，苍南县宜山水厂正式关停，东部制水厂全面独立承接宜山镇全域供水任务。

7月30日，苍南县宜山水厂正式关停，东部制水厂全面独立承接宜山镇全域供水任务。据了解，此次供水管网系统性切换覆盖全镇27138户居民，实现全程零停水、零水质波动、零群众投诉，宜山镇彻底告别老旧小水厂供水模式，区域供水保障能力实现提档升级。

已关停的苍南县宜山水厂

一个月前，设计日供水能力达12万吨的苍南东部制水厂启用，并同步对“服役”30多年的金乡老水厂实施全线关停及供水管网系统性切换。此次切换复盘了金乡老水厂关停并网的成熟经验，在标准化作业体系基础上，结合宜山片区管网布局和用水规模制定了专项方案。作业中引入供水管网专项消杀，对主次管网逐段进行清理，有效清除管道内残留微生物，防范二次污染风险。为最大限度降低对居民生活和商户经营的影响，管线切换作业安排在夜间用水低谷时段实施，全程落实24小时动态监测，实时跟踪水质、水压及管网运行关键指标，应急队伍与设备全天候待命。

宜山水厂的平稳关停与全域无感切换，是苍南水务纵深推进城乡供水一体化改革的又一次重要实践。通过老旧水厂整合、新枢纽赋能、管网系统升级，片区供水实现从“单点基础保供”向“全域优质稳供”的根本性转变，有效破解了乡镇供水水压不稳、水质不均、保障不强等民生痛点，切实将供水改革红利转化为群众可感可及的民生福祉。

新启用的苍南东部制水厂

关停不是终点，而是新起点。作为苍南县城乡供水一体化重点工程，东部制水厂供水范围可覆盖金乡、钱库、宜山、望里、炎亭、大渔等6个乡镇，惠及江南垟片区约30万人口。苍南水务将持续深化东部制水厂精细化运行调试，常态化开展全域水质抽检、智慧管网巡检、管网隐患排查整治，定期更新管网台账、开展岗位实操培训，持续优化多水源联动调度机制，不断提升供水系统智能化、精细化、常态化运维水平。同时，稳步推进江南垟片区供水基础设施提质升级，有序谋划钱库等片区老旧水厂整合切换工作，持续推进江南垟片区“同网、同质、同价、同服务”建设，以更安全、稳定、优质的供水服务惠及辖区千家万户。

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原标题： 苍南区域供水保障能力提档升级 2.7万余户居民“好水到家”

记者 赵琛璋 通讯员 张天杨

本文转自：温州新闻网 66wz.com