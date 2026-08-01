温州都市报 2026-08-01 10:33:18

夏天降压药到底能不能少吃？听说喝绿豆汤还会“解药”？针对高血压人群关心的夏日降压疑问，温州医科大学附属第一医院心血管内科主任医师、高血压中心主任吴高俊带来权威解答。

温州网讯 天气炎热，不少高血压患者发现自己的血压似乎“打折”变低了，甚至动了自行停药减药的念头。然而，夏天降压药到底能不能少吃？听说喝绿豆汤还会“解药”？针对高血压人群关心的夏日降压疑问，温州医科大学附属第一医院心血管内科主任医师、高血压中心主任吴高俊带来权威解答。

天热血压走低，降压药能减吗？

市区孙阿姨患高血压多年，听说夏天血压会“打折”，加上近期晨起血压确实比以往降低不少，便准备将长期服用的长效降压药减半，甚至隔天吃一次。

“擅自调整药量，容易导致血压失控，引发心脑血管急症。”温州医科大学附属第一医院心血管内科主任医师吴高俊明确表示。

夏季气温升高，皮肤血管扩张以增加散热，导致外周血管阻力降低；加上出汗量增加使血容量减少，部分患者的收缩压可能会比冬季下降 5~10mmHg。但这并不意味着所有高血压患者在夏天都需要调药，关键要看具体的血压监测结果。建议高血压患者每天测1～2次血压，若血压与往常无异，则无需调整用药。

吴高俊强调，人体的血压容易受某些因素引发短期波动，比如腹泻、发烧或者外科手术、麻醉后导致的一过性血压降低；而熬夜、压力大等则可能导致血压升高。高血压患者的药物调整是一项技术活，专业性、个性化强，患者不能随心所欲自己调。

一般控制目标：在可耐受的条件下，控制在130mmHg/80mmHg以下。

80岁以上患者控制目标：需采取更为个体化的诊治策略，在可耐受的条件下，控制在140mmHg/90mmHg以下。

测血压有讲究，避开误区才算数

血压测量最好每天早晚各测一次（早上6：00~10：00，下午4：00~8：00），这两个时间段往往是多数人全天的血压高峰期。

为了保证数据的准确性，测量时需规范细节：

测前准备：晨起测量应在服药前、空腹、排空膀胱的状态下进行。测前30分钟内不宜喝咖啡、剧烈运动、吸烟。静坐（同时心情要平静）5～10分钟后测量。

注意事项：坐有靠背的椅子，双脚平放，保持上臂与心脏在同一水平线上；袖带下缘距肘窝2~3 厘米，松紧适宜（袖带与上臂间能插进1～2手指为宜）；每天测量次数不建议超过3次。

设备选择：推荐使用上臂式电子血压计。不建议家庭使用水银血压计，因其对操作专业度要求高，且需半年校验一次，否则易产生误差。

警惕低血压风险：若一周内多次测量，收缩压均低于100mmHg，且伴有站立时头晕、眼前发黑甚至晕厥等症状，必须及时就医调整药物。

若近期怀疑血压控制不佳或血压波动大，你也可以配合医生进行24小时动态血压监测，全面掌控全天血压波动规律，为精确诊疗提供依据。

喝绿豆汤会冲淡降压药？

前不久，“福州一女子把绿豆汤当水喝，三天后突发脑出血”的消息引发关注。网传她是因绿豆汤“稀释冲淡了药效”，导致血压失控。不少高血压患者因此慌了神，不敢再碰绿豆汤。吴高俊指出，所谓“绿豆汤稀释降压药”的说法，纯属夸大误导。

虽然民间确有“绿豆解中药”的说法，但现代医学中并没有绿豆与西药存在化学反应或禁忌的明确依据。对大多数高血压患者而言，适量饮用绿豆汤，并不会影响常规降压药的吸收。

不过，需要提醒的是，绿豆性偏寒凉，如果本身胃肠功能较弱，过量饮用可能引发腹泻，从而导致血压波动——这是“喝出问题”的真正原因，而非“稀释药效”。

吴高俊建议，高血压患者的日常饮食应保持清淡，不要迷信某种食疗方。家庭烹饪可考虑用低钠盐替代普通盐，有助于辅助降压，但肾功能不全者需慎用。

专家强调，高血压管理是系统工程，患者应该注意：规律服药、饮食清淡、适量运动、保证睡眠、情绪稳定——这些才是稳住血压的根基。

来 源：温州都市报

原标题： 夏天降压药要减量？绿豆汤“稀释”药效？听听权威专家解释

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com