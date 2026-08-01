温州晚报 2026-08-01 10:33:18

7月24日，第十五届中国（温州）国际园林博览会圆满闭幕。为期百天的展期内，瓯越园非遗主题展备受关注，累计参观人次突破580万。

温州网讯 7月24日，第十五届中国（温州）国际园林博览会圆满闭幕。为期百天的展期内，瓯越园非遗主题展备受关注，累计参观人次突破580万。该园以“瓯越非遗 世界明珠”为主题，将温州深厚的非遗家底搬进展厅、融入园林，在园博盛会中绘就了“非遗入景”文旅融合的新图景。

五大非遗项目构筑文化地标

瓯越园以“一核五厅”为展览主线，由永嘉昆曲、泰顺编梁木拱桥营造技艺、乐清细纹刻纸、瑞安木活字印刷术、文成太公祭五大人类非遗项目分别领衔“戏出温州”“桥通四方”“艺匠生辉”“墨印千秋”“瓯风华彩”五大主题展厅，构建起兼具地域文化特色与当代表达的非遗叙事空间。

步入展厅，200余件非遗精品让人目不暇接。这里汇集了多位国家级、省级非遗代表性传承人的经典力作：林媞的瓯绣《楠溪江》以丝线勾勒瓯越山水，卢发良的细纹刻纸《中国年》于方寸间展现民俗万象，叶萌春的黄杨木雕《八方骏马》以刀法凝练骏马奔腾之姿。

尤为瞩目的是，国家级非遗代表性传承人林顺奎制作的高4.2米、长5.7米的乐清首饰龙，集木工、油彩、纸扎、龙灯、细纹刻纸等技法于一体，并特制了蓝夹缬、瓯绣等微缩场景，是当仁不让的“镇馆之宝”，往来游客无不驻足惊叹。

温州市非遗保护中心人士说，该中心申报的《从展陈叙事到活态传播的创新实践——以园博园瓯越园非遗主题展为例》入选文化和旅游部2026年度非遗传播创新案例，成为温州非遗传播的创新标杆。

260场活动让非遗火爆出圈

开园期间，温州市文化广电旅游局指导、市非遗保护中心策划主办的活动精彩纷呈，累计举办非遗主题活动260场，覆盖展演、体验、市集，受众涵盖学生、亲子家庭及各年龄游客。

常态化开展非遗活态体验，游客可在传承人指导下亲手体验细纹刻纸、瓯塑、漆器等手工艺，感受“指尖上的非遗”。展厅内安排非遗NPC演员与游客互动，古琴悠扬、鱼灯巡游，游客争相拍照打卡，用光影定格古韵时光。

“来园博 看南戏”戏曲展演活动，让永昆《游园》、瓯剧《张协状元》、越剧《黛玉葬花》、温州鼓词《木莲传》等经典曲目在水榭亭台轮番登场，婉转唱腔越过墙院，让游客沉浸于“戏从温州来”的动人篇章。

“一县一韵·非遗周周荟”以“每周一县、一县一品”模式，将温州各地最具代表性的非遗项目引入园林。乐清细纹刻纸国家级传承人陈余华与18岁徒弟联袂献艺，一老一少共舞刻刀，让古老技艺焕发生机；温州胶冻、吹糖人、老酒汗、猪油渣、仙草糊等特色美食集结登场，芙蓉米豆腐、白象香糕等摊位前排起长队，非遗美食成为园博“新宠”。

让非遗成为最美“风景”

瓯越园的创新实践，不仅在于“展”，更在于“融”。非遗元素与园林景致浑然一体，让游客移步换景感受非遗之美。这正是“非遗入景”的核心理念——让非遗成为景区文化肌理，实现文旅深度融合。

在“非遗入景”三年行动计划下，瓯越园率先构建“可观、可玩、可购”消费场景，通过“静态展销+动态体验”将非遗展示、手作、文创与美食串联，形成从文化认知到消费转化的闭环，有效激发了游客的文化消费热情。

如今的瓯越园，既是温州非遗“世界明珠”的展示窗口，更是“非遗入景”从理念走向实践的先行示范。央视、央广网等国家级媒体多次现场报道。央视《指尖上的传承》栏目邀请白俄罗斯博主与95后非遗推荐官，漫步瓯越园探寻非遗之美，让温州非遗从“园博园”走向全国。

第十五届中国国际园林博览会已落幕，但瓯越园的实践，是温州非遗从“静态展陈”走向“活态传承”的生动缩影，也是“非遗入景”战略的先行探索。有关人士说，下一步，温州将持续深化“非遗入景”工作，以景区为核心载体，通过创建非遗体验场所、开展非遗主题活动、串联非遗旅游线路等具体举措，推动非遗与景区、街区等旅游场景深度融合。让非遗不仅“进”景区，更要成为景区里最独特的“风景”；让游客在游山玩水之余，看得见非遗之美、尝得到非遗之味、带得走非遗之韵，真正实现非遗活态传承与文旅产业发展的双向赋能。

来 源：温州晚报

原标题： 从展陈叙事到活态传播 园博园260场非遗主题活动火爆出圈

记者 陈希茜 通讯员 陈璇/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com