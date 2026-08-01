半年度三个第一背后，藏着温州这座新城“上天入海”的野心

潮新闻客户端 2026-08-01 10:31:34

作为全国首批14个国家海洋经济发展示范区之一，温州海经区是早年围垦造地而来。究竟变化在哪里？如何构建“上天下海”的战略格局？记者走进海经区，探寻其“产人城”三体共生的“变局密码”。

一座向海图强，逐空争先的新城，正在呼之欲出。

7月30日，在温州2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次县（市、区）比看活动上，温州海洋经济发展示范区（以下简称“温州海经区”）半年度的五个数据让人侧目——

GDP增速全市第一，规上工业增加值增长25.5%、排名全市第一，户籍、流动人口“双增长”全市唯一，商品房销售面积增速全市领先，亿元项目招引数量创下历史新高。

伴随着一系列“第一”的，还有一连串新兴词汇：海上风电、商业航天、海空智能、海空新材料……

温州海经区一景。

作为全国首批14个国家海洋经济发展示范区之一，温州海经区是早年围垦造地而来。“前些年有点默默无闻，原来是在憋大招。”比看活动现场，一位与会人员感叹道，海经区的变化确实很大。

究竟变化在哪里？如何构建“上天下海”的战略格局？记者走进海经区，探寻其“产人城”三体共生的“变局密码”。

产业之变

从围垦滩涂到海空一体

海经区在哪里？从温州市中心驶向洞头方向，行至瓯江口，一座道路开阔、厂房林立的城市跃然眼前。从上空俯瞰，像是瓯江入海口处长起来的绿地。

“这片滩涂上崛起来的城市，是温州产业创新的集聚区和对外开放的主平台。”温州海经区主要负责人介绍，今年来，该区以海空装备区建设为主引擎，深耕海上风电装备、商业航天装备、海空智能装备、海空新材料四大赛道，持续跑出新质生产力“海经加速度”。

站在海岸，迎面的海风彰显生机，与海洋、天空深度绑定的发展定位，为这片滩涂锚定全新航向。

浙江金风科技有限公司温州总装厂内景。

2022年，金风科技，这一全球风电领域领军企业，落户海经区成立全资子公司。浙江金风科技有限公司总经理杨吉庆回忆，“正是看中了这里具备港口码头、产业腹地等要素。”

温州海岸线总长、海域滩涂资源均占浙江省的20%左右，海域水深适中、海底地质稳定，海上风电年均可利用小时数超3200小时。

“双向奔赴”很快更进一步，金风科技在此打造温州深远海海上风电零碳总部基地，首台套全球单机容量最大的深远海海上风电机组成功下线。今年上半年，16兆瓦漂浮式海上风电平台成功出港完成海上安装，年发电量可满足约‌2.4万户家庭‌全年用电。

龙头企业扎根，也带动上下游配套企业与重点项目接踵而来：温州永安重工科技有限公司‌研发的全球最大单作用液压打桩锤已亮相并应用于多项世界级工程，中天海缆正式投产，全区全年海上风电产值突破50亿元。

温州永安重工科技有限公司生产的设备。

“要抓住海上风电这个‘牛鼻子’。”海经区负责人介绍，在链主企业牵引带动下，当地不少企业成功转型海空新赛道。今年，该区挂牌国家风力发电技术创新中心浙江中心，推动金风科技、天津大学温州研究院落地联合打造“头部企业+头部高校”创新平台，正不断夯实创新能力，打造重要研发基地。

不仅向海图强，还要向天而行。商业航天作为新兴战略产业，国内许多城市都在争相卡位，抢占新一轮产业红利。对此，海经区也想分一杯羹。

“我们具备商业航天发展基础。”该负责人介绍，首先是区位优势，辖区内40多平方公里海天面积，适合发展火箭卫星装备测试、验证等技术环节。此外，该区集聚智能电气、高端泵阀、新材料等企业，较多应用于航空航天领域，可以做好产业协同，如浙江星科控制系统有限公司年产1.8万台特种阀门和50套航天集成系统的项目已顺利建成投用，能生产制造“能上天的阀门”。

据介绍，海经区已集聚2000多家企业，今年上半年，制造业投资增长52.4%，全市第2，引进亿元项目36个、同比增长50%，10亿项目5个，其中，落地椭圆时空低轨卫星等13个高端海空装备项目，均创历史新高。

人才之变

从产业聚人到人才兴城

过去，海经区距离市区远、配套少，晚上看起来有点“黑灯瞎火”，人来了留不住。

如今，这里成为今年上半年温州唯一户籍人口、流动人口“双增长”的区域。海经区有两组很接地气的数据：夜间亮灯率和白天晒衣率，上半年均提升了10个百分点。另外上半年商品房销售面积增速全市领先。

怎么做到的？关键词仍是产业。

靠产业“吸人”。今年上半年，海经区新增企业主体数量增长12.05%。新签约的万洋新质生产力产业园，招商建设并进，完成年度投资的76%，储备55家优质企业，给人才就业带来了广阔舞台。与此同时，海经区新增孵化器空间22万方，该区与天津大学温州研究院打造的天瓯e创孵化器引入50家企业，直接带动了近1000名创新人才前来。

国家风力发电技术创新中心浙江中心。

人来了，靠服务“留人”。该区打出了一套“组合拳”：打造昆鹏OPC社区，引进7家人工智能服务商，为企业人才提供从业务诊断到驻场实施的全流程服务；组建70人的“AI行业翻译官”队伍，精准拆解企业技术需求；布局“拎包入住”的人才公寓和商务大楼，让高端人才“来了就有地方住、住下就有人服务”。

人留下，靠场景“聚人”。海经区开展“百日淬锋·赛马攻坚”行动，持续夯实组织人才队伍。他们成立7支专班服务队伍，瞄准商业航天、具身智能、海工装备等高附加值领域精准招商引才，大家干劲满满，形成大抓项目的热潮。园区内还开展“海经大讲堂”，为干部赋能充电，全域上下形成来了能干事、干成事的氛围。

“目前常驻人口近10万，下半年的目标是要再新增1万人以上。”海经区相关负责人表示，该区还将重点打造农文旅项目、丰富消费场景、完善公共服务配套、推进城市精细化管理，让更多创业创新人才从“落脚”到“安家”，从“为工作而来”到“为生活留下来”。

海经区“百日淬锋·赛马攻坚”交流会。

城市之变

从产业园区到未来城市

曾经围垦滩涂，而今“上天入海”。但海经区的目标远不止造一个产业园区，而是要打造一座“产人城融合”的未来之城。

这条路的核心逻辑是：以产业聚人、以服务留人、以城市品质成就人。

如今，海经区城市骨架全面拉开，编织便捷交通路网。330国道、228国道、沈海高速复线穿境而过；轨道交通S1线、S2线双轨并行；龙湾国际机场近在咫尺，状元岙深水港比邻而居。在这里，“5分钟上高速、10分钟到机场、20分钟进港口、30分钟达市区”成为日常。

海经区便捷交通路网。

都说教育和医疗是最大的民生。近年来，海经区逐步补齐民生配套，瓯江口实验学校、温州外国语学校、浙江工贸职业技术学院等优质教育资源陆续投用，形成覆盖幼儿园至大学及职业教育的全龄段教育生态。与之同步，医疗保障提速升级，温医大附属第二医院瓯江口院区实现“大专科、强综合”，昆鹏街道社区卫生服务中心建成投用、灵昆鹏街道社区卫生服务中心提标改造，进一步夯实了区域医疗基础。邻里食堂、养老服务中心等社区服务设施遍布，一张“大病有专科、小病在社区、康养在身边”的群众健康守护网不断织就。

来自湖南的郑先生在海经区诚创电子科技公司工作多年，去年他在这里买了房，也将远在老家的孩子接到了身边。“孩子在家门口的小学读书，我们都很安心。”他说道。

温州综合保税区。

让城市升腾起烟火味。位于海经区温州综合保税区内的温综保全球购，是市民的购物首选。在这里，澳洲的奶粉、法国的红酒、意大利的洗衣液、……5000多种全球好物整齐陈列，价格比商场专柜便宜30%以上。“以前买进口货，要么找代购，要么跑机场，现在家门口就能‘买遍全球’，还保真，太方便了！”叶女士笑着说。

此外，还有国际卡丁车赛道综合体、北堤湖军事研学基地等“潮玩”地标陆续投用，青少年宫、养老服务站点以及电影院、儿童游乐场等设施日益完善。无论是“一老”还是“一小”，都能在这里找到属于自己的快乐。“闲暇时可以去樱花园散步，周末能带孩子去研学基地打卡，在这里生活，舒服又惬意。”入住海经区新家近一年的季女士点赞道。

海经区樱花文化周活动。

今年上半年，海经区限上批发业、零售业、餐饮业分别增长43.5%、8.5%、20%，社零增长4.7%以上。

站在新起点，海经区立下了下半年的清晰目标：全年GDP增长10%以上，规上工业增加值增长25%以上，加大马力朝着“引领全市打造海空装备千亿产业集群”的目标迈进。

江海交汇处，这座“产人城”融合发展的新城，正奔赴新未来。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 半年度三个第一背后，藏着温州这座新城“上天入海”的野心

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com