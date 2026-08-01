商旅变“诗旅” 法国客商的楠溪江漂流初体验
潮新闻 2026-08-01 10:33:19
近日，两位法国外贸客商来商务洽谈，工作之余，他们第一次体验了永嘉楠溪江的竹筏漂流。原本只是行程中的一次放松，没想到却成了此行最难忘的记忆。
近日，两位法国外贸客商来商务洽谈，工作之余，他们第一次体验了永嘉楠溪江的竹筏漂流。原本只是行程中的一次放松，没想到却成了此行最难忘的记忆。
乘筏顺流而下，碧水清澈见底，两岸青山如黛，滩林苍翠。两位客商坐在竹椅上，举着手机不停拍照，其中一人还体验了一番撑杆，完全沉浸在东方山水的独特意境中。
行程临近尾声，当被问道“下次还要不要再来”时，两位法国客商相视一笑，爽朗地回应：“Why not！”话语里满是真诚的欢喜与向往。
从法国到楠溪江畔，虽隔着万里的山海，却挡不住一颗被山水打动的心。一趟竹筏漂流，不仅让他们领略了温州山水的灵秀之美，更让这段商务之旅增添了一份意外的温情与诗意。
来 源：潮新闻
原标题： 商旅变“诗旅” 法国客商的楠溪江漂流初体验
作者：张铄婕 通讯员 胡盈盈 记者 谢甜泉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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