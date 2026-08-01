温州都市报 2026-08-01 10:33:18

瑞安圣井山景区近日正式获评国家4A级旅游景区，为瑞安文旅发展增添一张亮丽名片。

温州网讯 瑞安圣井山景区近日正式获评国家4A级旅游景区，为瑞安文旅发展增添一张亮丽名片。至此，瑞安市已拥有国家A级旅游景区9家，其中4A级景区2家、3A级景区7家。

圣井山景区坐落于马屿镇，海拔748.6米，坐拥石殿圣泉、杜鹃花海、云海雾涛、枫香听泉四大特色景观。景区保存有始建于南宋的全国重点文物保护单位——圣井山石殿，殿内古井清泉千年不竭，“圣井”之名由此而来。每年四月，千亩野生杜鹃花海竞相绽放，曾入选“浙江省100处最美赏花胜地”。

近年来，景区持续推进提质升级，完善交通环线与停车场等配套设施，精心策划非遗展演、花季市集等沉浸式文旅活动。此次成功晋级，是瑞安高位推动、系统谋划的成果。以此为起点，瑞安将持续深挖生态与文化资源，推动文旅产业整体跃升、出圈出彩。

来 源：温州都市报

原标题： 瑞安圣井山景区晋级国家4A级旅游景区

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com