潮新闻 2026-08-02 09:21:09

近日，第九届永嘉乱弹文化旅游季在碧莲镇应界坑村启幕。本次活动以永嘉乱弹为核心载体，融合戏曲展演、民俗体验等多元特色活动，让群众沉浸式感受非遗独特魅力，助力乡村文旅提质发展。

共享联盟·永嘉 谷周乐 摄

台上，板胡声起，锣鼓渐密，悠扬婉转的乱弹开唱。台下，游客慕名而至，人头攒动、热闹非凡。

近日，第九届永嘉乱弹文化旅游季在碧莲镇应界坑村启幕。本次活动以永嘉乱弹为核心载体，融合戏曲展演、民俗体验等多元特色活动，让群众沉浸式感受非遗独特魅力，助力乡村文旅提质发展。

永嘉乱弹有200余年发展史，是浙江省省级非物质文化遗产，应界坑村是永嘉乱弹核心发源地。自清代乾隆年间，村内便盛行乱弹表演，文化传承根基深厚。经过数百年积淀与持续推广，永嘉乱弹如今在温州远近闻名，成为标志性本土文化名片，当地村民耳濡目染，大多能哼唱几段乱弹唱段。

10岁的李婉婷和同学们登台开场，他们是乱弹的第九代传承人。孩子们嗓音稚嫩、笃定从容，台下数百名观众掌声随唱腔落处轰然而起。李婉婷是碧莲镇中心小学永嘉乱弹社团学员，今年刚开始学习乱弹。去年，学校在当地政府和乱弹艺人的协助下成立社团，24个孩子每周利用课余时间练唱腔、学身段。“娃娃们唱得有模有样，这是咱们乱弹的未来。”坐在台下的市级非物质文化遗产乱弹代表性传承人麻世才满是欣慰。今年82岁的他历时多年主编《永嘉乱弹音乐集成》，收录了乱弹基本曲谱（调）200多支、打击乐谱60多支、唱段曲选60多首。

共享联盟·永嘉 谷周乐 摄

除了欣赏地道的乱弹，现场的民俗体验区已是人气爆棚。抽蚕丝、手工织带、画糖画、熬制麦芽糖等传统民俗项目悉数亮相，鲜活的传统手艺吸引大人小孩驻足观赏、动手体验，近距离感受传统民俗文化的独特韵味。

“这类传统手工艺平时很难见到，带孩子过来体验新奇又有意义，孩子玩得十分尽兴。” 村民张蒴微专程带孩子感受永嘉本土传统文化，丰富的非遗体验让全家收获满满。从江苏南通远道而来的游客周双双也对当地非遗赞不绝口，称这里民俗风情独具特色，和其他地方文旅体验差异鲜明。

碧莲镇应界坑村党委书记麻建义介绍，本次文旅活动内容丰富、形式多元，包含永嘉乱弹专场演出、非遗民俗展、传统木偶戏等特色板块，全方位展示永嘉乱弹百年积淀与乡村民俗风情。近年来，应界坑村持续深耕非遗传承，越来越多青年主动投身传承队伍，为古老乱弹注入新生力量。

来 源：潮新闻

原标题： 永嘉乱弹文化旅游季好戏连台 非遗民俗带火乡村文旅

记者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 郑涵 谷周乐 通讯员 胡盈盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com