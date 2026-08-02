龙港市场体制一体化破冰 加快城乡要素双向流动！

龙港发布 2026-08-02 09:52:17

龙港立足新型城镇化改革底色，以市场体制一体化为关键突破口，打破长期以来城乡分割的发展壁垒，推动人才、土地、资金三大核心要素自由流动、高效配置、双向赋能，为县域城乡融合发展绘就了生动样板。

城乡融合发展的核心要义，在于破除壁垒、畅通要素。龙港立足新型城镇化改革底色，以市场体制一体化为关键突破口，打破长期以来城乡分割的发展壁垒，推动人才、土地、资金三大核心要素自由流动、高效配置、双向赋能，为县域城乡融合发展绘就了生动样板。

“来了就是龙港人”

人才双向奔涌，激发城乡活力

“来了就是龙港人”，这句温情的城市宣言，不仅是龙港包容开放的发展姿态，更是破除户籍壁垒、汇聚全域人气、留住产业人才的真实写照。

产业发展靠人才，人才扎根靠保障。针对随迁子女教育差异化问题，龙港创新打造“全链条一体化”随迁子女入学保障体系，实行“学位配置与产业用工”挂钩机制，在全省率先放开随迁子女本地高中报考户籍限制，彻底破解随迁子女“入学难、升学难”的民生难题，让产业工人安心就业、扎根安居。

温州市金田塑业有限公司员工杨某，是这项民生改革的直接受益者。去年，他通过企业专属申报通道提交子女入学申请，经过规范审核、公开公示后，孩子顺利入读本地优质学校。“不用再为孩子上学四处奔波、费心纠结，彻底解决了后顾之忧，我们上班也更有干劲、更踏实。”杨某的心声，道出了万千“新龙港人”的共同期许。

青年是城市的未来。龙港构建青年入乡“引用育留” 全链条政策，每年推出服务青年发展 “十件实事”，搭建“青创联盟”“农创客发展联合会”等平台，为青年创业铺路搭桥。

龙港始终厚植青年创业沃土。市社会事业局联合青年创业协会定期举办创业沙龙、实操培训、大咖分享会，为初创青年答疑解惑、保驾护航。“这里有专业导师一对一指导，还有实打实的政策补贴，创业路上少走很多弯路，让我们对未来充满信心。”应届毕业生小陈扎根龙港创业，对龙港的创业氛围感触颇深。

一套精准给力的政策“组合拳”，持续为龙港聚人气、凝商气、旺财气。如今，龙港市场经营主体总量突破13万户，人口密度稳居全省首位、全国第三，这座改革新城已然成为八方人才追梦创业、安居乐业的热土。

“沉睡包”变“共富矿”

土地存量焕新，激活发展引擎

土地是城乡发展的核心载体，也是激活乡村价值、拓展产业空间的关键要素。近年来，龙港依托宅基地制度改革国家级试点，大胆探索全域土地要素市场化流转机制，盘活闲置宅基地1.6万平方米、闲置率降至6%以下，直接产生9130余万元增收效益，真正实现“闲置资源变资产、乡村资源变财富”。

盘活土地资源，不止于乡村宅基地。双龙工业区的蝶变正是龙港老旧工业区与老旧小区“双改融合”最鲜活的例证。这片曾经的老旧工业园区，存在厂房零散低矮、布局混乱、土地利用率极低等问题，园区容积率仅0.8，大量土地资源被闲置浪费。

为破解低效发展困境，龙港大力推进“工业上楼”改造工程，打造高密度、高利用率的“垂直工厂”，彻底改变传统平铺式低效发展模式，并成功入选浙江省第一批低效用地再开发典型案例，为县域工业存量革新提供了龙港样板。

从“平铺低效”到“垂直高效”，龙港以土地改革撬动产业升级，为城乡产业融合、实体经济扩容拓展了广阔空间。

“我们将深入推进全域土地综合整治，将乡村零星宅基地、低效工矿用地整治复垦，节余建设用地指标在全市有偿调剂，所得全额返还村集体，让‘沉睡资源’变成‘共富资产’。”龙港市自然资源与规划建设局有关负责人表示。

真金白银“撑腰”

精准金融滴灌，激荡一池春水

资金是城乡融合发展的血脉。龙港持续优化乡村振兴投融资体系，迭代升级惠农政策“13条”，以真金白银的投入、精准高效的赋能，为城乡一体化发展注入源源不断的金融活水。

三园社区的华丽蜕变，正是资金精准赋能、群众共建共享的鲜活样本。依托“众筹、众策、众管”改革模式，筹资1400余万元，打造渔夫广场等20多个网红打卡点，推动集体经济收入年均增长18.7%。昔日普通的城郊乡村，成功变身远近闻名的文旅打卡地。

在三园社区，“庭院主理人”创新模式精准激活乡村闲置资源，精品民宿、田园文创、乡村咖啡、亲子体验等多元特色业态散落田园阡陌之间，既盘活了乡村生态资源、激活了乡村人气活力，也让村民共享产业发展红利。

舥艚第二社区联合党委书记陈增旺介绍：“我们不断引进咖啡、西餐等多元业态，目前社区已汇聚五家咖啡厅、三家农家乐，还涵盖民宿、酒吧、绿皮火车等多种业态。我们始终坚信美丽能够催生经济，把业态做精做优后，人气自然就会越来越高。”

更具突破性的是，龙港在全国首创城乡一体住房公积金保障体系，打破农民公积金“零”的壁垒。市财政对缴存社员给予每月1%缴存贴息，无房户、低收入农户还可享受额外补助，大幅降低农民缴存门槛和经济压力，真正让住房保障普惠乡村。

如今，已有11066名社员建缴公积金，帮助众多农民实现“安居梦”。这项改革先后入选中国乡村振兴赋能计划典型案例、省城乡融合发展十大案例，为全国破解城乡住房二元结构、推进公共服务均等化提供了可复制、可推广的“龙港方案”。

从人才双向流动激活城乡活力，从土地存量革新释放发展空间，从金融精准赋能夯实振兴根基，龙港以市场体制一体化为核心抓手，全方位打通城乡要素流动堵点、断点、痛点，推动城乡资源互补、优势互通、发展互促。如今的龙港，城乡边界持续消融、产业业态持续升级、民生福祉持续增进、发展动能持续迸发。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港市场体制一体化破冰 加快城乡要素双向流动！

记者/邓雨薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com