温州发布 2026-08-02 09:26:04

8月2日，市防汛防台抗旱指挥部办公室发布关于做好第13号台风“白海豚”防御准备工作的通知。

8月2日，市防汛防台抗旱指挥部办公室发布关于做好第13号台风“白海豚”防御准备工作的通知。

今年第13号台风“白海豚”（超强台风级）8月2日8时位于温州偏东方向大约3352公里的西北太平洋洋面上，预计将以每小时20-25公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大。8月5日夜间之前对我市无影响，后期路径仍存在较大不确定性，一旦靠近或登陆我市，将可能带来极强的风雨影响，防汛防台形势严峻复杂。为充分做好防范应对准备，现就有关工作通知如下：

思想上务必保持高度警惕。各地各有关部门要切实增强忧患意识，牢固树立底线思维、极限思维，坚决克服麻痹心理、侥幸心理，从最坏处着眼，做到顶格防御，打足提前量，按照市防指办第10号指令单要求抓好工作落实，特别对台风“巴威”期间受损设施抓紧修复到位、短板问题抓紧整改到位，做好体系作战、全力迎战，坚决打赢打好13号台风“白海豚”防御仗。

持续加强风险隐患排查。各地各部门要做好充足准备，抢抓当前防台“窗口期”，开展地毯式、穿透式风险隐患排查，确保所有风险都可控。

海上方面，海事、农业农村部门要密切关注台风动态，紧盯沿海设施、滨海景区、涉海养殖平台等关键区域，提前研判风险影响，及时研究发布海上船舶管控指令，明确渔船回港、船舶避风、人员撤离等具体措施要求；沿海地区及时巡查一线海塘特别是病险海塘、低标海塘，提前预置封堵物料，做好防潮准备。

山区方面，针对山塘水库、老旧堤防、险工险段、临河薄弱堤段，提前备足沙袋、抽排设备、抢险队伍；加强水利工程安全管理，严格执行水库控制运用计划；紧盯地质灾害隐患点、风险防范区、切坡建房边坡、在建工程区域、山区道路沿线等重点部位，全方位摸排地质灾害等异常迹象。户外旅游方面要全面组织排查涉山景区安全隐患，特别是临崖、涉溪等市民日常嬉水避暑、露营休闲、避暑纳凉的夏季热门景区，加大对非A 景区热门游览地、高风险旅游休闲运动项目的安全风险隐患排查力度。要重点排查山洪沟口、狭窄行洪河道、盖板桥涵等部位山洪风险，及时清理淤积、堵塞。资规部门要会同有关单位紧盯地质灾害隐患点、风险防范区、切坡建房边坡、在建工程区域、山区道路沿线等范围内的学校、宗教场所、养老机构、民宿、农家乐、养殖场所、旅游景区、医疗机构等重点部位，全方位摸排松动危岩、开裂边坡、土体渗水、坡面溜塌等异常迹象。

城市方面，加强城市排水管网、排涝泵站检查维护，确保排涝设施正常运行；清理居民楼高空杂物，加固外置设施；开展行道树、名木古迹防风加固作业；落实供电、通讯设施防中断、防触电举措。

工程方面，加固、拆卸建筑工地脚手架、塔吊等设施设备，严防倒塌风险；督促危化、工矿企业严格落实极端天气防控措施，依规停工停业。

加强社会面宣传引导。要通过电视、广播、网络、应急广播等渠道，滚动发布台风动态和避险提示，特别是针对沿海群众、渔民、游客、学生等重点群体，通过“两直一白”等方式提前推送，引导群众提早做好防范准备。将近期国内其他地区灾害事故教训案例，转发给各级有关参与防汛防台的干部、基层组织负责人和小单元长，切实增强防范避险意识和能力。

全面做好应急准备。要提前盘点补充防汛物资，确保“三大件”“五小件”配置到位，卫星电话确保能用会用，避灾安置场所提前备足72小时生活物资。要提前落实县乡两级与救援队伍、大型机械装备的“三方对接”机制，消防救援队伍、专业抢险队和社会应急力量要根据研判提前向重点区域预置布防。要严格执行24小时值班值守制度，各级防汛责任人要对照预案要求，提前明确到岗点位和职责分工，确保遇有突发事件能高效响应处置。

来 源：温州发布

原标题： 防御台风“白海豚”，温州发布最新通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com