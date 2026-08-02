掌上温州客户端 2026-08-02 09:57:35

8月1日晚，温州溢香厅国际宴会中心内掌声雷动、萨克斯旋律悠扬，“侨音萨韵 八一献礼”萨克斯专场晚会暨张峰源老师萨友见面交流会在此圆满落幕。

温州网讯 8月1日晚，温州溢香厅国际宴会中心内掌声雷动、萨克斯旋律悠扬，“侨音萨韵 八一献礼”萨克斯专场晚会暨张峰源老师萨友见面交流会在此圆满落幕。本次活动以“三十华章·乐满温州”为主题，将八一家国情怀与协会三十年音乐初心交织共鸣，用婉转的萨克斯旋律致敬建军佳节，献礼温州流行乐坛三十载荣光。

当天下午的展演环节好戏连台，百余名萨友们轮番登台倾情演奏，著名萨克斯手张峰源老师全程专注聆听，对每首曲目逐一进行细腻点评，拆解演奏技巧，并分享多年积淀的音乐心得。随后的专属交流答疑会上，大家踊跃提问、热烈互动，在浓厚的艺术氛围中深切感受流行音乐的独特魅力。

活动现场，温州市流行音乐协会女子萨克斯专业委员会会长陆茜为新入会的叶小英、林士娟、钱秀娟、林雪、彭晓霞、何冬梅、李美銮等七位会员逐一颁发会员证。温州市流行音乐协会主席何畏为在2026年“金色华年 艺韵东方”《梦想中国·全国中老年文艺盛典》浙江赛区取得优异表现的陆茜、黄海松、杨雪梅等会员颁发荣誉证书。

夜幕降临，八一主题萨克斯专场晚会华美启幕，红色经典与流行金曲轮番奏响，一曲曲悠扬萨声既是对建军节的诚挚献礼，也是对协会三十华诞的美好贺礼，台下喝彩声一浪高过一浪。

整场活动融学习、交流、欢聚、演出于一体，既展现了温州流行音乐人的艺术风采，也彰显了温州文化事业的蓬勃活力。

本次活动由温州市流行音乐协会主办，温流协女子萨克斯专委会、侨爱艺术团联合承办。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 百余名“萨友”同台“飙”技！温州这场音乐盛宴致敬“八一”

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com