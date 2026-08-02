掌上温州客户端 2026-08-02 09:41:03

“有人跌倒，怎么喊都没反应，救护车快点过来！”近日，苍南县120调度指挥中心接到紧急报警，电话里家属声音焦急。调度中心立刻指派苍南县人民医院急救站医护人员赶赴现场，一场生死竞速随即展开。

温州网讯 “有人跌倒，怎么喊都没反应，救护车快点过来！”近日，苍南县120调度指挥中心接到紧急报警，电话里家属声音焦急。调度中心立刻指派苍南县人民医院急救站医护人员赶赴现场，一场生死竞速随即展开。

时间就是生命，急救团队接警后火速出车。抵达现场，医护人员立刻开展检查，患者呼之不应、面色青紫，触摸不到颈动脉搏动，初步判断为心跳呼吸骤停。事发楼道空间狭小，不利于开展抢救，众人合力迅速将患者转移至开阔平地平躺，马上开展急救评估。心电监护很快发出警报，提示患者出现室颤。医护人员介绍，室颤是心脏骤停最凶险的情况，每延迟一分钟抢救，患者生存概率都会大幅下降。

现场立刻启动标准化急救流程，医护严格按照规范实施胸外按压、球囊面罩通气，同步准备电除颤。完成一次除颤后持续心肺复苏，护士快速建立静脉通路，推注急救药物肾上腺素。经过多轮循环抢救，患者恢复自主循环。

但险情并未就此解除，患者血氧指标持续不稳定。急救人员持续开展高级生命支持，搭建气道保障供氧，使用药物稳定血压，一刻不停地监测各项生命体征。待情况相对平稳，急救团队平稳转运患者，安全送入苍南县人民医院抢救室接受后续治疗。

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原标题： 与死神赛跑！苍南120极速抢救心跳骤停患者

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com