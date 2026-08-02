乐清发布 2026-08-02 09:59:54

在AI技术快速发展的当下，OPC模式为个体音乐人创作变现打开了广阔的新空间：一个人即为一支乐队的“一站式创作者”，一人独立完成词、曲、录、唱全流程，自带创作能力，无需复杂配置，以音乐创作实现创业变现。

盛夏时节，雁荡山麓的大荆镇乐声悠扬。夏山AI音乐村“青年驻留计划”的首批音乐人紫米、郑坚为返乡大学生带来AI音乐、视频制作公益课堂。课堂上讲的是技术、是音乐创意、是数字时代人人皆可创作的底气，而课堂之外，青年学生看到的是通过OPC模式让音乐变现的渠道，是青年低成本创业的可能性。

“OPC模式不仅降低了创业的门槛，更让我们的梦想有了‘轻装上阵’的可能。”宁波财经学院国际经济贸易专业大二学生张博阳为这场别具一格的乡村音乐课堂连连点赞。

在AI技术快速发展的当下，OPC模式为个体音乐人创作变现打开了广阔的新空间：一个人即为一支乐队的“一站式创作者”，一人独立完成词、曲、录、唱全流程，自带创作能力，无需复杂配置，以音乐创作实现创业变现。

夏山AI音乐村项目落户乐清。

今年5月23日，夏山AI音乐村项目正式签约落户乐清。6月6日，由中共乐清市委宣传部、温州市雁荡山风景旅游管委会、乐清市融媒体中心等单位联合主办的2026夏山AI音乐盛典暨AIGC中国行雁荡站活动在大荆镇下山头村举行。活动现场，夏山AI音乐研究院、夏山AI音乐OPC游创社区正式揭牌，并同步启动夏山AI音乐艺术村“青年驻留计划”。依托雁荡山优质山水资源与铁定溜溜成熟文旅场景，夏山AI音乐村项目为AI技术、音乐艺术创作与乡村文旅深度融合提供了绝佳场景，为音乐创作变现提供平台。

“我们整合场地、资源，打造了一套‘全周期服务体系’。”夏山AI音乐村主理人黄雪意介绍，音乐村计划引入国内头部AI音乐大模型企业与科技机构，已开放共享专业创作空间，吸引独立创作者、文创工作室入驻集聚。同时，国内头部AI音乐社群爱乐社为赛事运营、人才培育、内容创作提供专业保障。此外，入驻的音乐人还可享受前三个月免租公寓、低价续租政策，或通过主题AI创作抵扣房租。

短短一个月，音乐村吸引了知南AI音乐工作室、安斯传媒·米娅工作室、昶月云悦工作室三家机构成为落地的“AI音乐OPC”。家叔马丁、AnnieBlue、理村、紫米、郑坚等近30位来自全国各地的头部AI音乐人获授“驻村AI音乐人”称号，成为夏山的首批“数字村民”。

山谷音乐会“驻村AI音乐人”登台表演。

在这里，OPC创业不是一座“孤岛”，而是一片“热带雨林”。作为首批驻村OPC音乐人、安斯传媒·米娅工作室负责人，紫米拥有多年专业音乐制作经验。此前，她长期在北京深耕影视行业，2021年返乡后，一直寻觅合适的创作与创业平台。“第一次来到夏山AI音乐村就心动了。”紫米坦言，雁荡山水的自然意境极具滋养性，能源源不断激发创作灵感。同时，完善的专业创作空间、充足的算力支撑，更为AI音乐创作提供了技术平台支撑。目前，她正在全力备战国际AI音乐大赛。

“音乐本身是情感与艺术的综合体，最终还是要有好的IP、好的音乐人去引领技术，才能创作出更多好的作品。”在OPC音乐人郑坚看来，夏山AI音乐村精心打造专属雁荡的声音素材库，系统采集整理山风、飞瀑、鸟鸣等自然声景，以及本土方言、民俗音律等人文声韵，构建起极具乐清地域特色的AI音乐创作基底。未来，他们将依托雁荡独有的山水意境与本土人文资源，打磨更多贴合雁荡特色、彰显乐清底蕴的优质原创音乐作品，让山水乐清的魅力通过数字音乐传遍四方。

雁荡山麓“乐”动青春。

除孵化优质作品与音乐人外，项目搭建了系统化人才培育体系。夏山AI音乐村设立“驻留音乐人-认证音乐人-荣誉音乐人”进阶通道，并每年举办一届“夏山AI音乐奖”年度盛典，获奖者不仅可获得丰厚奖金，还将获得与一线音乐公司合作、作品全球发行、受邀参加国际AI音乐节等机会。

夏山AI音乐村项目是乐清推进文旅数字化、打造“音乐之城”的重要举措，更是这座城市对青年创业者发出的最诚挚的邀请，通过氛围营造、业态培育、平台打造、技术赋能、让“在乐清创见青春未来”变成实实在在的行动。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清有个“OPC”音乐村，年轻人扎堆当老板

记者 陈青/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com