从清雅中正到雍容大度！“姜立纲奖”温州市书法篆刻大展传承中见“突破”
问道墨池——第三届“姜立纲奖”温州市书法篆刻大展近日闭幕。100件入展作品从788件投稿中遴选而出，静静挂在这条与王羲之渊源深厚的千年古巷里。
“问道墨池”，大展以此为主题，既是对先贤的致敬，也是对温州书法文脉的延续。
既有清刚又见雍容大度
问道墨池——第三届“姜立纲奖”温州市书法篆刻大展共收到有效投稿作品788件，作者既有来自温州全市各地的书法爱好者和专业书家，也有白发苍苍的老先生、仍在校园里的年轻人。经过初评、复评、评奖三个环节，最终评出入展作品100件，其中“姜立纲奖”3件、优秀书法篆刻作品15件。
展览现场
获得“姜立纲奖”的3件作品各具特色。徐乐敏的篆书中堂《游雁荡 览楠联》，字径逾尺，结体宽博，线条厚重沉稳，用墨涨而不洇。中国书法家协会会员、温州市书法家协会主席王晖评价，这幅作品视觉冲击力极强，“关键它不燥气，依然有温州书风的内在清刚，是本次‘雍容大度’转型的标杆之作。”
徐乐敏作品《游雁荡 览楠联》
雷忠义的草书条幅《录东坡题跋数则》由册页拼接而成。走近了看，每一页都有区别——这一页墨色浓重，笔势酣畅；翻过去一页，墨色忽然淡了，像山间的雾气，若有若无。但浓淡之间衔接得极其自然，上下连贯，气息不断。观展的中国书法家协会会员、鹿城区书法家协会副主席周静合说：“这种册页拼接的处理手法很娴熟，墨色从浓到淡的过渡毫不生硬，气息始终贯通。”
雷忠义作品 《录东坡题跋数则》
叶荟的楷书中堂《谢灵运山水诗八首》则是另一种味道。谢灵运是南北朝时期的温州籍大诗人，中国山水诗的开山鼻祖。叶荟用楷书来写谢灵运的诗，字字端正，却不死板。整幅作品的色调雅致舒服，章法处理到位。“字里行间有种诗意的沉浸、安静的力量。”周静合说。
叶荟作品 《谢灵运山水诗八首》
入展的其他作品同样值得细细品味。胡渊博的篆刻《冘斋篆刻》摆在二楼的角落里，旁边放了一个放大镜，方便观众细看。印面雅致秀美，边框刻法多样。
张芳愉的作品刻的是鸟虫造型的篆字——有鸟头，有鸭脖子一样的曲线。这种风格叫“鸟虫篆”，是温州老一辈篆刻大家方介堪先生的看家本领。方介堪是温州近现代篆刻的泰斗级人物，以鸟虫篆印驰名印坛。有观众说，温州书法篆刻的代际传承没有断。
张芳愉作品
唐雪豪的楷书中堂《瓯江山水诗八首》也很见功夫。他的字乍看秀气，但细看之下，每个字的结构都在规矩之内藏着变化。草书条幅《唐诗一首》出自四川美院学生胡新瑶之手，年轻人的笔触里有一种不羁的劲头，线条恣意奔放，但每一笔都有来历。徐丹的楷书册页《浙江诗词》写在绢上，质地细腻，墨色在绢面上晕染开来，温润别致。
主动对标全国展和省展
“姜立纲奖”每三年一届，是温州书法的最高奖项之一。姜立纲是明代温籍大书法家，7岁便能书写尺幅大字。他的字“体度浑厚，清劲方正”，时称“姜字”，被誉为“一代书宗”。以他的名字命名这个奖项，既是对先贤的致敬，也是对温州书法文脉的延续。
本届展览的一大变化是书风格局的突破。王晖说，以往温州大展偏重清雅中正、文气内敛，这次明显展现了雍容大度的风范，主动对标全国展、省展风向。“大字作品激增，楷书、大篆、隶书对联等体量厚重之作显著增多，既守住了温州文脉底色，又以‘大’求‘势’，拓展了当代性表达。”
本届展览展出作品大部分出自年轻人之手，其中有不少来自中国美院、四川美院等院校的学生。年轻人带来的不只是活力，还有对书法的新理解。
在坚持温州典雅书风的前提下，评委优先鼓励两类作品。王晖说，一是大幅大字作品，考验气势与把控力；二是大篆、章草、大草等古体新变之作，看重作者对传统资源的深层开掘。“技术完成度与个人语言清晰度缺一不可。”
王晖说，也有个别行草作品功力扎实，但风格过于追随时人，另有大字作品魄力足但笔法稍显粗率。“争议焦点往往在‘个性与法度’的权重上。最终我们回归姜立纲‘庙堂气’的精神内核，以‘气韵正、笔法稳、出新有据’为标尺，经多轮实名投票，并请每位评委书面陈述理由，直至意见收拢。”
这次展览中，最年长和最年轻的入展作者恰好同框展出。据评审档案，最年轻的作者是二十出头的在校学生，其临帖日课八年不辍，章草小品取法皇象，笔意纯净；最年长的作者年近八旬，入展作品为一通四尺楷书中堂，写的是自作文，笔力苍劲而不衰。一老一少，恰成温州书法代际传承的生动注脚。
构建可游可坐书法生活场域
本届展览，不同于作品往墙上一挂了之的习惯模式。绿植、书桌、长椅、书卷穿插其间。有的作品旁边放了一小盆文竹，墨色与翠色相映；有的展位前摆了一张老式的书桌，桌上摊着半卷仿古的册页，让人忍不住想坐下来翻一翻。整个展陈像一场精心布置的雅集，每走几步就有新的发现。
王晖说，这样布展目的是“去殿堂化”，让书法回归日常审美体验。“绿植软化空间，书桌和长椅鼓励观众驻足、静坐、细读，甚至随手临摹。我们希望展览不仅是‘挂起来看’，更是一个可游、可坐、可对话的书法生活场域，让观众在松弛感中感受笔墨的温度。”
来 源：温州晚报
作者 李蓉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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