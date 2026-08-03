乐清宝藏“避暑地”火了！不少人周末直奔这里，随处荡荡都是惊喜
盛夏入伏，暑气蒸腾，不少人直奔乐清山野溪涧，踩水、捞鱼、喝咖啡、玩漂流……随处荡荡都是意想不到的惊喜。
西漈景区龙溪咖啡。
每逢周末，中雁荡山西漈景区格外热闹。在龙须瀑下的浅滩区域，孩子们卷起裤腿、手持小网兜，在清澈见底的溪水中追逐游鱼；家长们则坐在不远处的龙溪咖啡，或喝着咖啡远远“观战”，或下水与孩子一同嬉戏。治愈木质框架、茅草屋顶的咖啡馆与飞瀑、绿荫浑然一体，欢笑声此起彼伏。
西漈景区溪水潺潺。@山海乐清
这份热闹得益于龙溪咖啡今年夏天新推出的周末亲子捕鱼项目。“景区水质清澈、浅滩安全性高，是亲子捕鱼的天然场所。”运营方负责人表示，项目于6月正式上线，仅周末对外开放，一经推出便收获不少本地及周边地区亲子家庭好评。
游客戏水享清凉。
“目前，周末日均客流约1000人次。”运营方负责人介绍，项目共设25元单人体验和58元超值套票两种票价，包含捕鱼券、饮品及儿童充气艇等配套服务。他们还优化了游玩场次，新增四场定时放鱼捕捞活动，进一步提升了游客的体验感和参与度。
夏日溯溪“火”出圈。
不止龙溪咖啡，乐清山野溪畔的特色村咖纷纷借力溯溪热潮，推出各式亲水体验。在雁荡镇响岭头村，山李咖啡直接把户外桌椅摆进溪水浅滩，将“溯溪下午茶”做成招牌。
野餐盒子搭配咖啡饮品，游客们三五成群围坐一桌，品尝美食咖啡，脚下是潺潺流水，耳畔是鸟叫蝉鸣，自在又惬意。“这里水质好、水浅，孩子玩着放心。我能在旁边喝杯咖啡、看看风景。”市区的陈女士是这里的常客，最近常带孩子来这里放松。
戏水纳凉正当时。
“周末我们接待游客超百人次，不少都是回头客。”门店主理人林敏敏介绍，游客提前预约后，门店主动推送出行路线和溪边游玩小贴士，并在溪畔摆好桌椅、备好餐食饮品，游客抵达溪畔就能直接落座享用。
附近村民也顺势抓住商机，在溪畔支起摊位，售卖出租水枪、防水鞋等戏水游玩用品，将这天然山间溪涧变为“增收活水”。
全长5公里的仙溪漂流。
如果说溯溪喝咖啡是“静”的享受，那仙溪漂流就是“动”的释放。全长5公里的天然河道，蜿蜒于幽深峡谷之间，两岸森林密布，飞瀑错落，风光如画。
一艘艘橡皮艇顺流而下，游客在湍急水流中与浪共舞，尖叫声与欢笑声回荡山谷。“前半程激流勇进，浪花飞溅。后半程静水泛舟，碧波荡漾。”来自台州的游客打卡后，特意在社交平台分享游玩体验。
激流勇进，水花飞溅。
作为乐清活水漂流项目，仙溪漂流自今年6月开业以来，热度持续攀升，周末客流峰值可达1200人次，累计接待游客已突破1万人次，成为暑期出游的热门选择。
“我们不仅提供免费姜茶、救生衣等基础服务，还是宠物友好漂流地，宠物可以免票上艇，和主人一起乘风破浪。”运营方负责人陈瑶涛介绍，该项目已为当地村民提供40个岗位，随着暑期进入后半程，他们将继续做好服务保障，让更多游客在山水间畅享清凉一“夏”。
来 源：乐清发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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