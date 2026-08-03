跨越400公里，温籍青年的“幸福鹊桥”
有人借着熟悉的乡音轻松闲谈，有人在创业故事分享里共鸣成长，还有打扮利落的年轻面孔，在松弛的氛围里遇见他乡知己……8月2日，2026在沪温州青年职工“双向奔赴”联谊活动在上海温情上演，近200名扎根上海的温籍单身青年相聚，奔赴一场专属浪漫之约。
这是温州市总工会牵头，连续第二年将青年婚恋服务送出本土、落地异地。跨城奔赴不止是一场简单的交友联谊，它既是在外温籍青年寻觅良缘的暖心平台，也是工会“上门解忧”的理念创新，更以青春为纽带，搭建起沪温两座城市人才互通、资源共生、温情共振的双向奔赴新通道。
松弛交友遇见他乡知己，一场青年人的奔赴
没有生硬的问答，乡情是本次联谊最好的破冰剂。活动现场，一张标注清晰的温州家乡地图成为打卡点，来自乐清、瑞安、永嘉、苍南等各地的青年，循着熟悉的故土坐标快速拉近彼此距离，一句软糯的乡音、一段相似的家乡记忆，便消解了异乡打拼的陌生与疏离。
姓名墙上182位男女青年信息一一可见，研究生以上学历近半，留学占比超三成，整体呈现出高学历、高收入等特点。参会青年职业多元、圈层优质，教师、律师、国企职员、外企白领、算法工程师、科创创业者齐聚一堂，不同职业、不同阅历的温籍青年相互交流、彼此赋能。
1998年出生的乐清姑娘小角，一身利落的朋克风造型，随性又飒爽，举手投足间透着年轻人的洒脱。对她而言，温州是刻在心底的故乡符号，童年时便离开乐清远赴外地求学，长大后独自扎根上海科技公司打拼，故土的秀丽风景，是她对家乡最深刻的温柔记忆。谈及活动，她笑着打趣：“我妈把我的个人信息写得特别细致，诚意满满。”性格直率的她对交友毫无功利诉求，心态格外松弛：“看上眼算赚到，一切随缘就好。”90后瑞安小伙小易，小学求学杭州，初高中返乡温州，最终扎根上海从事交通建设工程相关工作，日常社交圈层狭窄，鲜有机会结识适龄同乡青年，这场专属温籍青年的联谊，为他打开了全新的交友窗口。
青年人熟络得很快，更何况是老乡见老乡。“有谁愿意活动后组团吃个饭啊？”交友活动刚结束，复旦大学博士璇子在交友群发出约饭申请。没过一会儿，“95后”贾姓小伙子，马上跟帖。随后包括璇子在内的八个伙伴一起赴约了火锅局。“活动才刚结束半小时不到，而我们已经约饭了。”璇子告诉记者，这样的活动挺好，为在外奋斗的温州青年搭起了“幸福鹊桥”。
不管是现场交流，还是会后相聚，青年人的缘分还在延续。活动期间，好玩的互动游戏、真挚的经历分享、纯粹的乡情联结，精准切中了在外温籍青年的刚需，整场活动暖意融融。
工会当好“娘家人”，把青年小事办成民生大事
温州上海四百多公里的跨城奔赴，看似是一场浪漫的联谊活动，背后是温州工会心系在外青年、做好职工服务的温情体现。
作为民营经济热土，无数温州人背井离乡、闯荡四方。上海作为国际大都市，是温州人走向全国的重要一站，据统计，在沪温州人约60万，年轻人占比高。他们有更高学历背景、更开阔的国际视野，对婚恋要求也更高。
快节奏的职场压力、陌生的城市环境、固化的社交圈层，让“交友难、择偶难”成为在外青年的普遍痛点。25岁阿敏的经历极具代表性，留学归国后入职上海国企，日常工作繁忙，社交圈仅限同事，想要结识同乡、拓展圈层很难，以往家乡的联谊活动，很少参与。而温州工会主动跨省送服务，让她在异乡感受到了实打实的温暖与便利。
此前，温州“温工牵手”婚恋服务品牌深耕本土16年，累计举办千余场活动、服务青年20万人次、促成千余对青年结缘，但服务半径始终局限于温州本地，无法覆盖在外温籍青年。2025年温杭异地联谊的火爆，让温州市总工会，看到在外青年对家乡服务的迫切渴求。为此，今年温州工会联合市政府驻上海联络处、上海市浙江温州商会等多方力量，精准落地上海场联谊活动，贴合在沪温籍青年需求。
相较于商业婚恋平台，工会牵头的联谊有着无可替代的公信力、公益性与安全性。活动严格把控参与门槛，所有参与者均为实名认证的温籍单身青年，男女比例1:1，打造优质纯粹的交友圈层。同时，现场落地沪温红娘牵手联盟，拥有十余年经验的公益红娘邵若珍带队现场服务，严格践行公益红娘公约，严守青年个人信息隐私，绝不对外泄露流转，搭建起安全、公正、靠谱的交友平台。多年来，温州公益红娘团队已成功助力1000对职工牵手结缘，用纯粹公益、专业匹配赢得青年信任。
数字化赋能让长效服务更具温度、更有效率。温州总工会打造专属“线上AI匹配牵手”小程序，打造男女嘉宾一对一匹配的线上公益交友数字化平台，配备专职工作人员进行学历和工作等信息的审核认证，并推行隐私保护承诺书、实名认证与背景核验，严格遵循信息安全管理原则。
“青年的人生大事，就是工会的分内事。”从过去“坐等青年上门”的被动服务，转变为“主动奔赴青年”的精准服务，正是温州工会服务职工理念的转变。
一场相逢不止于此，沪温双向奔赴还有更多可能
黄浦江畔的这场青春之约，不是单次的短期活动，而是温州工会青年职工服务体系向外延伸、长效落地的起点。
活动现场，温工牵手工作室上海联络站正式授牌落地，叠加新组建的沪温红娘牵手联盟，标志着温州“温工幸福学院”异地服务版图再拓新境，告别“活动结束、服务终止”的传统模式，构建起本地+异地、线上+线下的全周期、常态化青年服务体系。
“这么多青年一起交友，我还是头一回见。”在沪温州青年扬扬是一名90后红娘，她平常在上海通过“锦时会客厅”平台，组织了十几场青年交友联谊活动。现场与家乡资深红娘结对拜师后，她表示，今后要多向她们学习，将青年交友的成果在上海延续下去。
延续下去的也不止于婚恋交友。活动现场，安排了两代温州人的奋斗分享。凰丽时尚集团负责人黄佩分享了自己的二次创业故事，从温州本土时尚行业起步，独自奔赴上海闯荡，打造多个知名时尚品牌，同时依托社群平台开展读书会、青年夜校、潮课堂等活动，为异乡温籍青年搭建交流阵地。90后沪上创业者黄炳川龙的感悟更是引发全场共鸣，深耕上海多年，从数据营销到AI新赛道，他始终依托温州商会凝聚同乡力量，在他看来，AI时代线上沟通愈发便捷，但人与人面对面的真诚交流、同频共振无可替代，这场相遇既能邂逅心动缘分，更能结识同行伙伴、拓宽事业格局。
对温州而言，在外闯荡的青年是城市最宝贵的财富，留住青年、温暖人心，不止靠产业机遇，更靠细腻走心的民生关怀。从青年交友到资源互通，从情感联结到产业赋能，小小的“幸福鹊桥”，架起了两座城市的沟通桥梁。跨省搭建婚恋鹊桥，破解青年婚恋焦虑、填补异乡情感空缺，既是工会当好职工“娘家人”的生动实践，更是温州打造青年友好型城市、凝聚在外青年力量的暖心举措。
未来，随着更多青年交流活动的开展，这场双向奔赴的故事仍将延续。
来 源：潮新闻
记者 应忠彭 叶小西 孙坤
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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